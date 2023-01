Engagierter Läufer und Motivator

Beschlossen hat der Gemeinderat die Ehrung bereits vor mehr als einem Jahr, aber wegen Corona ließ die Umsetzung auf sich warten: Beim Hirschberger Neujahrsempfang erhielt Richard May aus den Händen von Bürgermeister Ralf Gänshirt die Verdienstmedaille in Gold der Gemeinde.

May prägte den Laufsportverein als Mitglied des Vorstandes seit seiner Gründung vor 33 Jahren, davon seit 25 Jahren als Vorsitzender. Unter seiner Führung etablierte sich der Verein als fester Bestandteil der Dorfgemeinschaft und baute auch eine Bouleanlage, sagte Gänshirt, der eine ganz besondere Verbindung zum „lieben Richard“ hat. Der Laufsportverein organisierte nämlich auch Läufe zwischen Hirschberg und der französischen Partnergemeinde Brignais. Als es 1999 von Brignais nach Hirschberg ging, überredete May Gänshirt zum Mitlaufen. Als Fußballer sei er sicherlich bei guter Kondition. Das sah Gänshirt anders: Das Laufen ohne Ball gehöre nicht zu den Stärken eines Fußballers. Gänshirt kaufte sich Laufschuhe und trainierte hart, um an dem Lauf teilzunehmen. „Seitdem ist das Laufen eines meiner Hobbys“, bekannte der Bürgermeister.

Richard May (M.) mit seiner Frau Ilse und Ralf Gänshirt. © Kathrin Oeldorf

May sei ein „Überzeugungstäter“, der es schaffe, seine Mitmenschen von seinen Ideen zu überzeugen und für die gemeinsame Sache zu motivieren, sagte Gänshirt und würdigte insbesondere Mays soziales Engagement für Menschen in Nepal. Dazu zähle die finanzielle Hilfe und die Unterstützung von zwei Kinderhäusern in Kathmandu und Sankhu sowie der Aufbau einer Grundschule und eines Dorfhospitals in Bung.

Richard May freute sich über die hohe Auszeichnung und steuerte eine kleine Geschichte dazu bei, wie er sich für die viele Unterstützung, die er aus der Heimat erhielt, bedankt hat – nämlich in seiner Zeit als Hochgebirgsbezwinger. Seither weht auf der Zugspitze, dem höchsten Berg des Kaukasus, dem Elbrus, und dem Kilimandscharo die Fahne mit dem Wappen Hirschbergs. maz