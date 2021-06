Endspurt bei Spielplatz-Umgestaltung

Eltern und Kinder im Oberdorf werden sich über diese Nachricht bestimmt freuen: Der seit Monaten gesperrte Spielplatz „Landwehrhagener Platz“ in Leutershausen wird wieder geöffnet. In der vergangenen Woche wurde noch kräftig auf der Anlage geschwitzt und der Weg nach unten gepflastert – der letzte Schritt vor der geplanten Abnahme.

AdUnit urban-intext1

Bevor sich die Kinder auf dem Platz wieder austoben können, ist eine Sicherheitsprüfung durch einen Sachverständigen notwendig. Voraussichtlich in diesen Tagen kann der Spielplatz demnach wieder seiner Bestimmung übergeben werden können, wie der stellvertretende Bauamtsleiter, Karl Martiné, auf Nachfrage erläuterte. Unter Coronabedingungen soll es dazu wohl auch etwas Offizielles seitens der Gemeinde geben.

Im November startete die Leutershausener Gartenbaufirma Jörn Schmitt mit der Umgestaltung des Spielplatzes. 400 000 Euro nahm die Gemeinde dafür in die Hand – eine Investition, die in diesen Zeiten nicht ganz unumstritten war, insbesondere die Höhe der Ausgaben (wir berichteten mehrfach).

Durch den langen Winter und den Regen im Mai kam es laut Martiné zu Verzögerungen. Zuletzt machte die Anlage Schlagzeilen, weil ein Zaun wegen fehlender U-Schienen umgekippt war. Dies ist mittlerweile alles erledigt. Das Material wurde geliefert: „Die Eisenpfosten sind im Boden und die Wand steht. Es gibt also kein Provisorium mehr“, betont der stellvertretende Bauamtsleiter, der sich über den Abschluss der Baumaßnahme freut. Im Zuge des Umbaus wurde sowohl der Spiel- als auch der Bolzplatz neu gestaltet. Alte Spielgeräte wurden durch neue ersetzt. Im Kleinkinderbereich wurde eine Nestschaukel montiert; für die Größeren stehen ein Kletterturm und eine neue Schaukel bereit. Auf dem Bolzplatz wurden der Unterbau und der Tennenbelag erneuert. Der Gitterzaun wurde ebenfalls auf Vordermann gebracht. Nicht zuletzt kommt ein Netz über den Bolzplatz, damit die Bälle der übermotivierten Kicker nicht wieder über den Zaun fliegen.

AdUnit urban-intext2

Der Spielplatz Landwehrhagener Platz ist übrigens die dritte Anlage, die die Gemeinde in den letzten Jahren getreu ihrem Spielplatzkonzept in Angriff genommen hat. 2016 kam als Erstes der Spielplatz in der Großsachsener Hintergasse an die Reihe. Die Umgestaltung kostete 140 000 Euro. 2017 wurde der Spielplatz in der Herbert-Kunkel-Straße in Leutershausen für 166 000 Euro überarbeitet.