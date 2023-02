Endlich im Traumjob

Was für ein Glück! Susann Lammer (Bild) ist total verliebt, und zwar in den Awo-Waldkindergarten Am Kohlbach. Seit 1. Februar leitet sie die Erziehungseinrichtung und übernahm den Posten von Inge Mehring-Walz. „Ja, ich habe meinen Traumjob gefunden. Ich bin gekommen, um zu bleiben“, sagt die 42-Jährige euphorisch. Erzieherin wollte sie schon immer werden, doch zunächst führte sie der Weg 1999 zur Deutschen Bahn nach Frankfurt. Sie absolvierte ihre Ausbildung zur Bürokauffrau und war am Schluss zuständig für Kommunikation und Organisation. Beispielsweise organisierte sie Treffen für den Vorstand.

Aber irgendwie fehlte der Viernheimerin etwas: „Die Arbeit mit Menschen, vor allem mit Kindern, und die Arbeit in der Natur reizten mich schon immer“, erzählt die Quereinsteigerin. Lammer absolvierte ab dem Jahr 2020 an der Helen-Keller-Schule in Weinheim eine Ausbildung. Im Oktober 2022 kam sie zum Waldkindergarten in Großsachsen, der genau ihre Wünsche erfüllte. Dort fing sie zunächst als pädagogische Fachkraft an, schon im Februar übernahm sie die Leitung. „Wir sind überglücklich darüber, denn Susann Lammer hat bereits einen Einblick. Die Übergabe wurde dadurch erleichtert“, sagt die pädagogische Fachbereichsleiterin der Awo, Sandra Rodemer.

GrossWaldKigaLeit_07_02_2023 WNB 07.02.2023 Großsachsen neue Leiterin Waldkindergarten Susan Lammer (re), links Sandra Rodemer © T. Rittelmann

Lammer fühlt sich pudelwohl. Das Team und die Eltern seien toll. Gemeinsam werde an einem Strang gezogen und man unterstützt sich, wo es nur geht. Dazu kommt die angenehme Umgebung im Wald – und auch den 36 Kindern tut die Waldpädagogik sehr gut. hr