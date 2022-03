Elf Autos zerkratzt, hoher Schaden

Elf beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden, der sich mindestens im fünfstelligen Bereich bewegen dürfte – das ist die Bilanz mehrerer Sachbeschädigungen, die vermutlich in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag in der Hirschberger Goethestraße verursacht worden sind. Ein Anwohner stellte laut Polizeibericht am Samstag an seinem Pkw sowie an zehn weiteren geparkten Autos fest, dass bei den Fahrzeugen auf der rechten Seite ein X oder sterngleiches Symbol eingeritzt worden war.

Die Schriesheimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die ebenfalls Beschädigungen an ihren Fahrzeugen festgestellt haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können (Telefon 06203/6 13 01). pol/sko

