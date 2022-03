Einweihung soll im Sommer sein

Zwischendrin schwitzten Architekten und Verwaltung ganz schön, als etwa im letzten Jahr die Beschläge für die Fenster fehlten und nicht weitergearbeitet werden konnte. Mittlerweile läuft es, der Vergabestand liegt bei 90 Prozent. Im Sommer soll der neue evangelische Kindergarten in der Fenchelstraße 22 offiziell eingeweiht werden. Flexibilität ist bei diesem Acht-Millionen-Euro-Projekt gefragt, auf 1900 Quadratmetern sind 28 Gewerke beteiligt.

Beim Rundgang mit Bürgermeister Ralf Gänshirt, den Architekten Simon Fischer und Vathavong Sananikone, dem stellvertretenden Bauamtsleiter Karl Martiné sowie mit der Familienbüromitarbeiterin Tina Raupp wird über den Baufortschritt informiert. Lieferschwierigkeiten sowie Corona begleiten das Hirschberger Großprojekt schon von Beginn an. „Wenn fünf Firmen beteiligt sind, und die in der Mitte hat Coronafälle bei den Mitarbeitern zu beklagen, dann ist klar, dass es Probleme beim weiteren Ablauf gibt“, erläutert Gänshirt.

Gleich am Seiteneingang deuten Rathauschef und Architekten auf die gut 20 Zentimeter dicke Mineralwolle zum Dämmen der Außenwände. „Das Gebäude hat einen hohen energetischen Standard. Das ist so gewollt“, heißt es. „Hier wird Klima- und Umweltschutz mitgedacht“, betont der Bürgermeister. Im Foyer ist es kuschlig warm.

Im Erdgeschoss findet sich neben dem Eingang der Mehrzweckraum, der von außen eine Tür besitzt. Vereine oder Organisationen können so den Raum nutzen, ohne dass sie den Kindergartenbereich betreten. Die Kindergartenleitung sowie der Bistrobereich und die Küche finden sich ebenfalls im Erdgeschoss. Und für den barrierefreien Zugang wird ein Aufzug eingebaut.

Rutsche für die Knirpse

Links neben dem Treppenaufgang ist eine Rutsche für die Knirpse zu sehen. Im ersten Stock liegen drei der fünf Gruppenräume. Insgesamt fünf Gruppen mit rund 120 Kindern wird es in der neuen Einrichtung geben, teilt die Familienbüromitarbeiterin Raupp mit. Zwei Gruppen mit Verlängerter Öffnungszeit (VÖ), in die 25 Kinder üblicherweise gehen, und drei Mischgruppen werden es sein. Mischgruppen können entweder als VÖ-Gruppe oder als Ganztagsgruppe (GT) ausgewiesen werden. Damit bleibt die Einrichtung flexibel. In einer GT-Gruppe sind jeweils 20 Kinder.

Zu den Gruppenräumen gehören ein Intensiv- und ein Schlafraum. Die Schlafräume liegen zwischen den Gruppenräumen und können so von den Kindern zu unterschiedlichen Zeiten genutzt werden.

In einem der Gruppenräume weisen die zwei Architekten auf den hohen Komfort des Gebäudes hin: viele Spielflächen, hohe Räume, große Holzaluminiumfenster, wo man sich auf die breiten Fensterbretter setzen kann, Fußbodenheizung und schadstoffarme Materialien. Sehr wichtig war den Planern und der Gemeinde ein energieeffizientes Haus, zudem auch dreifachverglaste Fenster sowie die oben erwähnte Fußbodenheizung zählen. Direkt neben dem Fenster hängt ein schwarzer Kasten – ein Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung.