Einen Batzen Geld bewilligt

Das klingt wie ein kleines Infrastrukturprogramm für die Kommune: Der Gemeinderat befürwortete in seiner jüngsten Sitzung gleich mehrere Maßnahmen. Unter dem Strich gibt die Gemeinde rund 2,5 Millionen Euro für die Sanierung der Heinrich-Beck-Halle und des katholischen Kindergartens in Leutershausen sowie für die Kanalisation aus. Umstritten waren nur die Ausgaben für das Nebengebäude der Alten Villa (86 000 Euro). Hier hatten die Freien Wähler Einwände und wollten keinen Euro reinstecken.

Kindergarten wird saniert

Die mit Abstand teuerste Maßnahme ist der 1,5 Millionen Euro hohe Investitionszuschuss für den Kindergarten. Die Pläne hierzu hatte der Architekt Peter Göhrig in der Verwaltungsausschusssitzung vorgestellt. Die Sanierung erfolgt in zwei Abschnitten. Bereits in diesem Jahr soll begonnen werden, und zwar mit der Sanierung der WC-Anlage im Erdgeschoss und der Neugestaltung des Foyers. Während des Umbaus werden vier Gruppen in den ehemaligen Schulpavillon ausgelagert. Dort werden derzeit die evangelischen Kindergartenkinder betreut. Zwei Gruppen des katholischen Kindergartens können während der Sanierung im Gebäude bleiben.

Leonie Mußotter (GLH), Alexander May (Freie Wähler), Ferdinand Graf von Wiser (CDU), Dr. Thomas Scholz (SPD) und Tobias Rell (FDP) begrüßten diese längst überfällige Maßnahme. „Sie ist notwendig, damit sich die Kinder gut und wohlfühlen“, brachte es GLH-Gemeinderätin Mußotter auf den Punkt.

Belag und Heizung

Dass die Heinrich-Beck-Halle dringend saniert werden muss, weiß jeder. Ursprünglich sollte laut Bürgermeister Ralf Gänshirt in diesem Jahr der Startschuss erfolgen. Jetzt müssen alle noch ein Jahr warten. Zwischen dem 11. April und dem 3. Juli 2022 wird der Boden erneuert sowie eine neue Fußbodenheizung eingebaut. Der flächenelastische Holz-Schwingboden mit Linoleum als Oberbelag kostet 285 000 Euro, die Fußbodenheizung 185 000 Euro. Die entsprechenden Erläuterungen dazu gab es vor wenigen Wochen von Bernd Kopp vom Architekturbüro Kopp + Sättele im Ausschuss für Technik und Umwelt. Der Gemeinderat segnete jetzt die Maßnahme ab.

Das Architekturbüro soll noch prüfen, ob in dieser Zeit zusätzlich Umkleide- und Duschräume im Untergeschoss saniert werden könnten. Im September wird der Gemeinderat laut Gänshirt abschließend entscheiden, ob dies so umgesetzt werden kann. GLH-Gemeinderat Jürgen Steinle lobte sowohl die Variante bei der Heizung als auch die „kunststoffreduzierte Variante“ beim Boden. FW-Sprecher Werner Volk freute sich über den gewählten Zeitpunkt der Sanierung: „Das wäre ein Supergau gewesen, wenn wir dieses Jahr begonnen hätten. Gerade zu dem Zeitpunkt, zu dem unsere Vereine wieder beginnen zu trainieren.“ Sein Vorschlag zum Hallenboden fand große Zustimmung im Gremium. „Ähnlich wie beim Rasen von Wembley können wir unseren Hallenboden verkaufen. Der Erlös kommt der SGL-Jugend zugute.“ FDP-Fraktionssprecher Oliver Reisig begrüßte die sinnvolle energetische Maßnahme bei der Fußbodenheizung: „Das mit dem Hallenboden ist okay. Die Saasemer haben schließlich ihren eigenen Hallenboden.“ SPD-Fraktionssprecher Thomas Scholz fand die Idee mit dem Boden ebenfalls super. Und CDU-Gemeinderat Thomas Götz freute sich, dass es losgehe und man den Vereinen eine Perspektive biete.

Kanalleitung ausbessern

275 000 Euro gibt die Gemeinde für die Kanalsanierung in der Kirchgasse, der Freiburger Straße und der Karlsruher Straße aus. Zunächst werden per Robotertechnik die eingebauten Anschlussstutzen repariert sowie Wurzeln und defekte Dichtungen entfernt. Anschließend wird ein Inliner aus glasfaserverstärktem Kunststoff in die bestehenden Kanalrohre eingebracht.

