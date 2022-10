Einbrecher am Werk

Hirschberg. In Leutershausen sind Einbrecher unterwegs gewesen, die Polizei sucht Zeugen: Eingebrochen wurde am Montag zwischen 17.30 und 19.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Haus, wurden eventuell aber während der Tatausführung gestört, so dass sie vermutlich keine Gelegenheit hatten, das Hausinnere zu durchsuchen. Entwendet wurde nichts, die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheimunter Telefon 06201/1 00 30, zu melden. pol/sko