Ein Platz der Begegnung

„Wir in Hirschberg“ – in dieser Zukunftswerkstatt wurde von Bürgern verschiedene Projekte in Eigenregie begonnen. Die Bürger der Gruppe „Begegnungsorte und Familie“ machten sich die Begegnung im Ort zum Thema. Die AG will nun das Café und den Platz des Seniorenzentrums am Turm im Riedweg zu neuer Blüte erwecken. Ziel ist die Schaffung einer vielfältigen und interessanten Begegnungsstätte im Ort für den Austausch zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, insbesondere für Jung und Alt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dazu braucht das Projekt ehrenamtliche Mitarbeit – mit Freude am fröhlichen Miteinander. Bei Interesse kann man sich unter der Telefonnummer 06201/5 44 58 melden oder eine Mail an wirinhirschberg-begegnungsorte@gmx.de schreiben. red