  Ein Park als Brückenschlag

Die Bürger haben entschieden, der Gewerbepark in Hirschberg kann erweitert werden. Damit haben sich jene durchgesetzt, die vor allem wirtschaftlich argumentiert haben. Sie versprechen sich von der umstrittenen Erweiterung mehr Steuereinnahmen für die Kommune und mehr Arbeitsplätze für die Einwohner.

Weitere zehn Hektar Land werden damit versiegelt, gehen für Mensch und Umwelt verloren. Was noch schwerer wiegt, ist die Schneise, die die Auseinandersetzung in die Gemeinde geschlagen hat. Befürworter und Gegner des Projektes stehen sich unversöhnlich gegenüber. Dass die Entscheidung mit kaum mehr als 200 Stimmen Abstand gefallen ist, macht die Sache nicht leichter. Für die Kommunalpolitik gilt es jetzt, die aufgerissenen Gräben zuzuschütten und neue Brücken zu schlagen. Beide Seiten in diesem Konflikt müssen wieder zueinander finden und Hand in Hand arbeiten, wenn die Zukunft der Gemeinde im Sinne aller Bürger gestaltet werden soll.

Ein besonderes Augenmerk verdient aber auch die Natur. Wenn zehn Hektar Ackerland bebaut werden, reißt das eine Wunde in die Landschaft. Diesen Eingriff auszugleichen, verlangt bereits das Gesetz. Darüber hinaus hat Hirschberg die Chance, den Gewerbepark so zu entwickeln und gestalten, dass er auch in ökologischer Sicht zum Vorzeigeprojekt wird. Wenn das bei der nun anstehenden Planung der Details gelingt, könnte das nicht nur zur Versöhnung beider Seiten führen, sondern einen Park entstehen lassen, der diesen Namen halbwegs verdient.