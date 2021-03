Struppiges Gras, durchzogen von Wühlmausgängen, die Wind und Wetter freigelegt haben: So sieht die Wiese am Verkehrskreisel oberhalb des Gewerbeparks aus. Bürgermeister Ralf Gänshirt hat sie am Samstag zum Ausgangspunkt seiner persönlichen Müllsammel-Aktion gemacht – weil hier so gut wie nichts herumliegt, ist er schnell fertig, nicht zuletzt, weil ihm seine Frau Astrid und die Töchter Eva und Lena helfen. Der Rathauschef hat zur Corona-Version von „Hirschberg putzt sich raus“ aufgerufen, die auf den geselligen Teil zum Abschluss ebenso verzichten muss wie auf das Wiegen des Mülls, das in früheren Jahren den Ehrgeiz vieler Helfer weckte.

Trotzdem sind am Wochenende 64 Erwachsene und 48 Kinder am Start. Der Bürgermeister freut sich: „Diese Resonanz ist toll und zeigt, dass es geht, auch wenn sich jeder selbst auf die Reise machen muss.“ Wer mitmachen will, hat sich beim Rathaus gemeldet und gleich noch den Bezirk genannt, in dem er aufräumen will, sagt Gänshirt: „Viele machen in ihrer Umgebung sauber.“ In Großsachsen sind die Freiwilligen unterwegs an der Grundschule, im Bürgermeister-Mayer-Weg, am OEG-Bahnhof oder am Apfelbach Richtung Autobahn, in Leutershausen etwa an der Unterführung, in der Hölderlinstraße, außerdem an den Sportplätzen, beim Hilfeleistungszentrum sowie entlang der Feldwege, die beide Ortsteile verbinden, und auch dort, wo der Weg nach Schriesheim führt.

Im Jagdfieber

Michael Lang macht mit Frau Christine Pietzsch-Lang und Tochter Antonia an der Betonwerk-Zufahrt sauber und hat nach anderthalb Stunden reiche „Beute“ eingefahren. „Einen ganzen Kofferraum voll“, sagt Lang und zählt auf: Zwei Autoreifen, ein Fahrradrahmen mit verrosteter Kette, ein Feuerlöscher und säckeweise Flachmänner, Dosen, Ölkanister oder Zigarettenschachteln sind die Bilanz des Samstags.

Den Vorsitzenden der Sängereinheit 1864 hat das Jagdfieber gepackt, denn er ist auch am Sonntag noch in Gesellschaft einiger Mitstreiter unterwegs. Die erste Fuhre hat er noch am Nachmittag vor das Bauhoftor gefahren, damit er Platz hat für weiteren Müll.

Die zweite Ladung holen die Bauhofmänner in dieser Woche ab, zusammen mit den Warnwesten, Eimern, Greifern, Handschuhen und verbliebenen Müllsäcken, die von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden sind.

Zu guter Letzt macht Lang noch eine traurige Entdeckung am Weiher unweit des Betonwerks: „Wir haben hier ein ganzes Fass voller Flaschen gefunden.“ Partymüll, vermutet er. Der Behälter ist umgekippt, sein Inhalt am Ufer verstreut, und alles ist mittlerweile eingewachsen und tief im Gestrüpp vergraben. „Das habe ich nicht herausholen können“, bedauert der Hirschberger. Er hat es aber fotografiert und an die Gemeinde geschickt – die sich der Mini-Müllkippe wohl bald annehmen wird.