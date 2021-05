Ein „Bubenprojekt“ ganz in Lila

Sonnenuntergang über blühendem Lavendel am Fuße der Bergstraße, der betörende Duft weht hinüber zum Spargelhof Reisig, ein Stück Südfrankreich vor den Toren von Großsachsen – davon träumen sechs junge Männer. Als Jonas Dallinger, Simon Reisig, Benedikt Rupp, Max von Babka, Nicolas Dallinger und Jonas Melcher vor knapp einem Jahr „bei einem Kaltgetränk“ nach einem Handballspiel zusammensaßen, entstand „aus einer Sommerlaune heraus“, die Idee, am Aussiedlerhof ein größeres Lavendelfeld anzulegen. Im Zuge des Klimawandels mit südeuropäischen Temperaturen hier in der Metropolregion könnte das ja klappen. Am 1. Mai haben die Sechs jetzt 2000 Lavendelpflanzen in 800 Quadratmeter Boden gesteckt.

AdUnit urban-intext1

„Motto: Jugend forscht!“, schmunzelt Papa Hermann Reisig über das „Bubenprojekt“. Gerne stellt er den jungen Leuten den Acker, Gerätschaften und die Bewässerung zur Verfügung: „Ansonsten halt ich mich raus!“ „Unser Hausmeister“, würdigt Sohn Simon den Senior – aber die Hauptarbeit sollen und müssen schon er und seine Kumpels leisten. Und schon geht’s an diesem Samstag hinaus aufs Feld, das Unkraut zwischen den kleinen Pflänzchen jäten. Immer wieder bleiben Radfahrer und Spaziergänger stehen und staunen über die besondere Anpflanzung. Eine Info-Tafel gibt Hinweise aufs Projekt „Ragazzi Lavanda“ – Lavendel von der Bergstraße.

„Die ersten Blüten erwarten wir schon in diesem Jahr“, ist Max von Babka optimistisch. „Bis dann die volle Lavendel-Blüte im klassischen Lila an großen Büschen wie in der Provence steht, dauert es sicherlich noch zwei, drei Jahre“, prognostiziert Simon Reisig.

2000 Setzlinge im Boden

Aus einer „Schnapsidee“ hat sich ein gemeinsames Projekt entwickelt. „Samen sähen? Das wäre zu langsam gewesen“, berichtet Simon Reisig über erste Pläne zur Umsetzung. Also habe man sich mit dem Gartencenter Beier in Mannheim-Sandhofen in Verbindung gesetzt, das dann nicht nur die 2000 Setzlinge „zu einem richtig guten Preis“, geliefert, sondern das Team auch bei Fragen unterstützt hat. Wie muss der Boden beschaffen sein? Was braucht eine Lavendel-Pflanzung? Wie ist es mit der Bewässerung? „Keiner von uns hatte da Erfahrung“, betont Benedikt Rupp. Die anfallenden Kosten, so rund 2500 Euro, wurden auf die sechs Männer „als kleine Einlage“ umgelegt.

AdUnit urban-intext2

Ans Geld verdienen denkt die Truppe – noch – nicht. Aber Jonas Dallinger hat schonmal zwei Bienenvölker am Rande des Lavendelfeldes angesiedelt. Vielleicht gibt’s ja bald Lavendelhonig von der Bergstraße? Fotograf Jonas Melcher kann sich das lila Blütenmeer durchaus als Motiv für künftige Foto-Shootings vorstellen. Und Simon Reisig denkt, „dass Lavendel durchaus ein Marketing-Argument für unseren Spargelhof und das Hof-Café werden kann“. „Es kann ja auch sein, dass wir irgendwann einmal Öl herstellen wollen? Da sind wir auf der Suche“, überlegt sich das Sextett.

Insekten- und Naturschutz

„Doch bis da was rumkommt, bräuchten wir ein paar Hektar mit 10- bis 15 000 Pflanzen. Und da wird’s mit der Finanzierung schon schwierig, sollte unser kleines Projekt etwas größer werden“, tritt Simon Reisig im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“ etwas auf die Euphoriebremse.

AdUnit urban-intext3

Für alle sechs steht aber das Thema Insekten- und Naturschutz bei ihren Lavendel-Plänen ganz oben auf der Prioritätenliste. „Wahrscheinlich legen wir neben das Feld noch einen Grünstreifen mit Wiesenblumen“, erklärt Max von Babka. „Mal schaun, jetzt muss erstmal das Unkraut raus“, sagt Benedikt Rupp.

AdUnit urban-intext4