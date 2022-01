Dreikönigstreffen erneut nur digital

Wegen der Bildung der Ampel-Koalition in Berlin stand lange nicht fest, wer beim „Kleinen Dreikönigstreffen“ Gast sein wird, das die Hirschberger Liberalen „im Windschatten“ des Dreikönigstreffens in Stuttgart alljährlich veranstalten. Jetzt ist klar: Benjamin Strasser, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Justiz, wird am Donnerstag, 6. Januar, sprechen. Wegen der Corona-Lage findet die Veranstaltung ab 16.30 Uhr digital statt. Auf dem Programm steht auch ein Grußwort von Bürgermeisterstellvertreter Karlheinz Treiber. Interessierte können sich mit Handy oder Tablet per GoToMeeting (gotomeet.me/FDP-Rhein-Neckar/fdp_hirschberg_dreikönig_2022-01-06) beteiligen oder telefonisch unter 0721/60 59 65 10 (Code: 688-281-781) einwählen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1