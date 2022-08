Doppel-Tag kommt gut an

Hirschberg. 230 Bürger kamen, 23 mussten zurückgestellt werden, 207 Konserven wurden weitergeleitet. 36 Spender waren zum ersten Mal beim Aderlass – in der Alten Turnhalle in Großsachsen ging es lebhaft zu. Erstmals hatte das Hirschberger DRK zu zwei Blutspendetagen direkt hintereinander aufgerufen – und hatte keine Probleme, die Termine an den beiden Tagen vollzubekommen. DRK-Bereichsleiter Carsten Ewald war zufrieden: Der Mittwoch sei mit 126 Blutspendern ausgebucht gewesen, für den Donnerstag waren 99 Spender angemeldet. Ein tolles Ergebnis. „Sieben pro Viertelstunde“ kommen an die Reihe, erklärt Ewald.

Juli-Termin klappt nicht

Ursprünglich, so Ewald, habe man im Juli einen Blutspendetermin nur für die Blutgruppe 0 geplant, diesen personell jedoch nicht stemmen können. Daraus entstand die Idee, im August zwei aufeinanderfolgende Tage anzubieten. Diesmal sind alle Blutgruppen erwünscht. Der Erfolg gibt dem DRK Hirschberg recht. „Der August-Termin war schon immer der am besten besuchte“, erklärt der Bereichsleiter. Insgesamt sind zwölf Helfer des Ortsvereins dabei, dazu kommen zwei Ärzte und fünf Teammitglieder der Blutspendezentrale Mannheim.

Die Mehrheit kommt, teils schon viele Jahre, regelmäßig zur Blutspende. Auch zwei DRKler – Joachim Vosloh und Michael Rell zeigen ihre Verbände: „Wir haben schließlich eine Vorbildfunktion“, sagen sie. awa