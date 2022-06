Doku-Film zu Autismus

Hirschberg. Viele Kinder und Erwachsene mit Autismus greifen nie zur Sprache als Verständigungsmittel. Das bedeutet aber nicht, dass sie die Welt nicht auf ihre eigene Weise wahrnehmen und verarbeiten würden. Die Dokumentation im Olympia-Kino in Leutershausen am Freitag, 1. Juli (20 Uhr) gibt Einblicke in ein bisher unentdecktes Universum.

Zu Gast im Kino sind zwei Fachfrauen: Ulrike Funke, Logopädin aus Leutershausen mit dem Schwerpunkt Autismus, und Stefanie Lawitzke, betroffene Mutter und jahrelang zuständig für das Autismus-Programm der SAP. Reservierung über die Homepage (www.olympia-leutershausen.de) oder per Mail (kino@olympia-leutershausen.de). red