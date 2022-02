Die Schultzes kommen

Die Schultzes spielen am Freitag, 11. Februar, im Lamm in Großsachsen. Petra Arnold-Schultz und Jürgen „Mojo“ Schultz touren seit 20 Jahren durch die Lande und sind ein fester Bestandteil der hiesigen Musikszene. Im Gepäck haben sie Gitarren, Kontrabass und zwei Stimmen. Zu Beginn ihrer Zusammenarbeit hauptsächlich dem Blues verschrieben, hat sich ihr Repertoire mittlerweile in Richtung Bluegrass/Country oder Oldie/Rock ’n’ Roll erweitert. Diese ausgewählte Mischung macht den Großteil ihrer Beliebtheit aus.

Der andere Aspekt ihres Erfolges ist im musikalischen Können begründet. Jürgen „Mojo“ Schultz gilt in Sachen Blues in Deutschland als sehr versierter und vielseitiger Gitarrist. Ob elektrisch, akustisch oder mit Slide – er bringt auch sehr spezielle Saiteninstrumente wie Lapsteel und Resonator-Gitarren zum Schwingen und Singen. Petra Arnold-Schultz zupft und slapped den Kontrabass und ist als Rhythmusgeberin das Rückgrat der Schultzes. Die Instrumentierung wird durch die ausdrucksvolle Altstimme von Petra oder die etwas raue Bluesstimme von Jürgen ergänzt

Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 18 Uhr. Eintrittskarten können unter Telefon 06201/57257 reserviert werden. Es gilt die 2Gplus-Regel. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, so dass jeder Besucher einen Sitzplatz haben wird. red

