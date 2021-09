Die Kreativität kommt nicht zu kurz

„Die VHS gibt es noch“, versprüht Werner Oeldorf viel Optimismus. Zum Beweis legten der VHS-Ansprechpartner und die zuständige Mitarbeiterin, Karin Binder, drei Zettel für das Herbstsemester auf den Tisch. Eine Beilage – so wie man sie von früher gewohnt war – gibt es nicht. Coronabedingt fiel bei den letzten Programmen zu viel aus, die Beilage wurde umsonst produziert.

Im neuen Programm für Hirschberg finden sich 66 Kurse. „Da steckt jede Menge drin. Es wäre doch schade, wenn es nicht nachgefragt wird“, meinte Oeldorf, der jetzt mächtig für Kurse und Vorträge werben möchte. Bei der Anzahl der Kurse befinde man sich auf dem Niveau der Vorjahre, ergänzte Binder.

Kultur und Gesundheit

Gerade die Kulturkreise sind ein wichtiges Standbein in Hirschberg. In diesem Semester gibt es drei an der Zahl. 60 Personen können sich hierfür anmelden. In diesem Semester stehen unter anderem der Autor Peter Handke, Schriftsteller Siegfried Lenz, Maler Carl Spitzweg und das Künstlerehepaar Christo und Jeanne-Claude auf dem Programm. Neu in diesem Semester ist der Veranstaltungsort: Hilfeleistungszentrum statt Olympia-Kino.

Die große Nachfrage nach diesen Kulturkreisen verleitete Oeldorf zu der Aussage: „Kultur geht in Hirschberg immer.“ Was ebenfalls immer geht, sind die Kurse zur Gesundheit, wie etwa „Rückenfit plus“, Wirbelsäulengymnastik, Qi Gong oder Hatha Yoga. Apropos Gesundheit: Am 23. November ist ein Vortrag mit dem Titel „Wenn ich mal dement bin“ von Florian Pein, Weinheimer Arzt, in der Alten Villa vorgesehen. In einem Vortrag am 14. Januar befasst sich der deutsche Biophysiker und Schriftsteller Markolf Niemz mit dem Thema: „Wie geht Leben?“

Neu in diesem Semester ist ein Improtheater für Erwachsene am 23. Oktober. Französischkurse, Motorsägenlehrgänge sowie Kurse zur Bedienung von Smartphones runden das Angebot ab.