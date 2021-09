Die erste Million schon fest im Visier

Der Bürgerstiftung Hirschberg geht es wie den anderen Organisationen: Die Corona-Pandemie bremste sämtliche Aktivitäten aus. Damit fehlten die Anlässe, um auf sich aufmerksam zu machen. „Wir hatten ja keine Veranstaltungen“, erzählt der Stiftungsvorstand und zuständige Mann für die Finanzen, Fidelis Stachniß.

Erfreulicherweise hat sich dennoch einiges in dieser Zeit bei der Stiftung getan. Außerdem füllt sich so langsam wieder der Terminkalender. Beispielsweise wurde vor Wochen der erste Hirschberger Stiftungswein ausgeliefert. Dabei handelte es sich um einen Spätburgunder blanc de noire (trocken), Jahrgang 2020. Ursprünglich hatte die Stiftung ein kleines Fest auf dem Weingut Johannes Teutsch vorgesehen, um mit allen Paten zu feiern. Corona machte dem Ganzen aber einen Strich durch die Rechnung.

An diesem Tag wäre auch die neunjährige Sarah Blum gewürdigt worden, denn sie hatte das Etikett für die Weinflaschen gemalt. Insgesamt 103 Weinstockpaten besitzt die Organisation. Die Hälfte davon hat für zwei, die andere Hälfte für drei Jahre die Patenschaft abgeschlossen. „Wir freuen uns, dass die Aktion, die 2019 ins Leben gerufen wurde, so gut angenommen wurde. Jetzt hoffen wir darauf, dass die zweijährigen Paten verlängern“, sagt Stachniß.

Was gibt es noch? Die Bürgerstiftung hat zum sechsten Mal in Folge das Gütesiegel vom Bundesverband Deutscher Bürgerstiftungen für die Jahre 2021 bis 2023 erhalten. Und beim Stiftungsvermögen geht es erfreulicherweise stetig voran. An Zustiftungen und Spenden nahm man in den letzten Monaten rund 15 000 Euro ein.

Mittlerweile werden rund 810 000 Euro von der im Jahr 2007 gegründeten Bürgerstiftung verwaltet. „Seit 2007 verzeichnen wir 841 Zuwendungen“, lobt Stachniß: „Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren die eine Million Euro beim Vermögen zu knacken.“

Neben der Bürgerstiftung, die gerade die Ferienspiele sowie einen Präventionskurs an der Martin-Stöhr-Schule finanziell förderte, gehören der Organisation noch die Unterstiftungen Marianne-Faulhaber-Fonds, Wolfgang-Maier-Stiftung, Familie-Schweinhardt-Stiftung und die Marlen- und Dr.-Klaus-Westmann-Stiftung an. Letztere wurde auf Wunsch des Sohnes Dr. Till Westmann umbenannt. Zuvor hieß die Unterstiftung Marlen-Westmann-Stiftungsfonds.

Drei Stipendien

Die Familie-Schweinhardt-Stiftung hat gerade fünf Schülern Nachhilfe im Lernzentrum Capito ermöglicht. „Alle Kinder konnten dadurch in ihren Schulleistungen stabilisiert und sogar verbessert werden“, freut sich Stachniß. Er geht daher davon aus, dass weitere Anträge auf Förderung kommen werden.

Die Schweinhardt-Stiftung, die über ein Vermögen von rund 410 000 Euro verfügt, bezahlt zudem drei Stipendien für die Pädagogische Hochschule in Heidelberg ab Oktober. All diese Zahlen zeigen, dass die Hirschberger Bürgerstiftung über entsprechende Mittel verfügt, um Natur-, Sozial- oder Umweltprojekte zu finanzieren. Apropos Projekte.

Die Bürgerstiftung beteiligt sich auch an der Zukunftswerkstatt „Wir in Hirschberg“ der Gemeinde. In einem zweijährigen Prozess für ein „Mehr an Miteinander“ der Generationen soll unter anderem die Lebensqualität verbessert werden. Gemeinsam will man in einem offenen Prozess Ideen sammeln und daraus konkrete Maßnahmen entwickeln. Diese Zukunftswerkstatt „Wir sind Hirschberg“ ist am Samstag, 13. November, von 12 bis 18 Uhr in der Leutershausener Heinrich-Beck-Halle geplant.