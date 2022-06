Die Jugendlichen im Zuhörerbereich bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Hirschberg wird es gefreut haben. Ihr Wunsch geht in Erfüllung, wenn auch noch nicht genau feststeht, wann es so weit ist. Gegen einen Pumptrack im Sportzentrum hatte im Grunde genommen keiner der Gemeinderäte etwas.

Kritik kam dennoch von Teilen der GLH und der SPD. Die FDP störte sich vor allem an der

...