Den Wald als Chance sehen

Ein dünnes Rinnsal, das in wenigen Minuten zu einem reißenden Wasserfall anschwillt und sturzbachartig den Hang hinabschießt. Ganze Bergflanken, die sich wie mit einem Fingerschnipsen lösen und als braune Schlammlawine ins Tal rauschen, Bäume wie Spielzeuge entwurzeln. Es sind diese eindrücklichen Bilder, die seit der Flutkatastrophe in vielen Köpfen herumschwirren – erst recht, wenn man wie in Hirschberg direkt an der Bergstraße siedelt. Beim stellvertretenden Bürgermeister Karl Heinz Treiber ist deshalb in den vergangenen Wochen der Telefondraht heiß gelaufen. Nun hatte er interessierte Bürger zu einem Rundgang durch Weinberge und Wald geladen.

Zwar lebe man hier noch auf einer „Insel der Glückseligen“, was Klima- und Naturkatastrophen betreffe. Dennoch ist die Gemeinde bereits aktiv geworden. Denn das Ausmaß von Dürre- und Starkregenperioden werde dank des Klimawandels in Zukunft zunehmen. Darin sind sich Experten einig. Am Bachtal, vorbei am unteren Weg des Waldlehrpfads, legt die Gemeinde gerade 18 Sickergruben an, die künftig als Regenrückhaltebecken dienen sollen. Denn am Hang kann Starkregen schnell zu gefährlichen Situationen führen. Das haben auch die Hirschberger in den vergangenen Wochen schon zu spüren bekommen. „Immer an der untersten Stelle, wo der Hang dann tendenziell rutscht“, so Treiber. Das sei aber alles „mit zwei Schaufeln“ zu beherrschen gewesen – bisher.

Bei der Wald- und Weinbergbegehung: Karl Heinz Treiber. © Karlheinz Treiber

Damit das auch so bleibt, will die Gemeinde vorsorgen. Eines war Treiber aber von vornherein wichtig. „Das hier soll kein Problem-Marsch werden. Wir wollen den Wald nicht zum Problem machen“, erklärte das Gemeinderatsmitglied der Grünen Liste. Im Gegenteil: Der Wald sei eine Chance.

Doppelnutzung angedacht

Das verdeutlichte auch eine seiner Anekdoten, die er eigentlich in einem anderen Zusammenhang erzählte. Sein Vater, berichtete er am Frischwasserbecken oben in den Weinbergen, habe den Boden zwischen den Reben immer minuziös von Bewuchs gesäubert. Erst Jahre später habe man festgestellt, dass durch Bewuchs weniger Sedimente runter in den Rheingraben – und damit ins Grundwasser – getragen werde.

Für das Gebäudeensemble, wo sich Trinkwasser in einem großen Becken befindet, hat Treiber einige Pläne fernab von Wasser und Natur. Gemeinsam mit dem Bürgermeister wolle er die Gebäude am Fuße des Blütenwegs in eine Doppelnutzung überführen. „Hier könnte man wunderbar Veranstaltungen oder kleine Konzerte machen“, sagte Treiber. Infotafeln, eine schöne Wiese am ehemaligen Sandstein-Hochbecken und ein Rastplatz für Wanderer entlang des beliebten Wegs sollen das Areal deutlich aufwerten.

Auch ein Feldkreuz geplant

Auch ein Feldkreuz für die Gebäudekuppe ist Teil des Plans. Ein ursprünglich aus Passau stammendes Kreuz hat die Gemeinde aber nun doch an den Radweg am Hilfeleistungszentrum platziert. „Das war einfach zu barock, zu monumental“, erklärte der Künstler und ehemalige Lehrer.

Dort soll ein kleiner Treff für junge Leute entstehen. Eine Tischtennisplatte und eine gespendete Sitzgruppe sollen die Stelle am Hilfeleistungszentrum fernab von lärmsensiblen Bereichen ergänzen.

Oben in den Weinbergen könnten derweil die beiden in Hirschberg beheimateten Unternehmen Rifcon und Goldbeck „zeigen, was sie umwelttechnisch können“. „Das ist dann aber kein Freibrief fürs Gewerbegebiet“, scherzt Treiber. ksm

