Den Firmen keine Steine in den Weg legen

Das Ziel und der Beitrag der BASF zum Klimawandel sind klar formuliert. Es steht auf dem Bildschirm mitten im Saal des Hotels „Krone“: „Net Zero (klimaneutral) 2050“ heißt es dort. Der BASF-Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller vergleicht die politische Debatte derzeit mit einem „Ambitionen-Wettlauf“. Viel wichtiger ist für ihn jedoch, über das Wie zu reden.

Hirschberger Kreis Seit 1990 gelingt es dem Hirschberger Kreis immer wieder, namhafte Referenten zu Vorträgen einzuladen. Die Veranstaltungsreihe wurde ursprünglich von Wilhelm Grüber, dem verstorbenen Inhaber der Großsachsener „Krone“, gegründet. Diese Tradition hat seine Tochter Sabine aufrechterhalten. Der Erlös kommt der Jugendarbeit des Turnvereins Germania zugute. Erster Redner 1990 war Matthias Kleinert, Pressesprecher des Vorstandes Daimler Benz AG. Weitere bekannte Redner waren unter anderem Manfred Fuchs (Fuchs Petrolub), Paul Kirchhof (Bundesverfassungsrichter a.D.), Landrat Stefan Dallinger oder Sabine Bendiek, Geschäftsführerin von Microsoft Deutschland. Die meisten Zuhörer kamen 2007 zum Vortrag von Dietmar Hopp, Mitgründer der SAP.

Genau dies macht der Gastredner beim Hirschberger Kreis im Hotel „Krone“, zu dem die TVG-Vorsitzende Rebekka Ulrich 110 Gäste begrüßt. In ihrer Funktion als Vorsitzende leitet sie erstmals den Hirschberg Kreis und bedankt sich bei der Gastgeberin Sabine Grüber mit Blumen. Einleitende Worte zum Gastredner spricht Volker Langbein, selbst lange Jahre bei der BASF beschäftigt.

Mehr über die Umsetzung reden

Mit Komplimenten hält sich der Vorstandschef des Ludwigshafener Chemieriesen zurück – vor allem für die Politik in Berlin und Brüssel. „Das wird bis 2050 eine lange Reise. Die BASF will vorangehen, aber wir brauchen eine Politik, die die Voraussetzungen schafft. Wenn wir nicht genug erneuerbare Energie bekommen oder der Strom, der aus dem Norden geliefert werden soll, zu teuer ist, ist dies ein großes Problem. Früher hat uns die Politik gejagt, jetzt sind wir es, die jagen“, erzählt Brudermüller. Er zeigt wenig Verständnis, wenn er vom Wirtschaftsminister die Auskunft erhält, dass die Leitung für Strom aus dem Norden erst 2032, statt wie von der BASF gewünscht 2025 realisiert wird.

Klimawandel ist für den BASF-Chef das zentrale globale Problem. „Aber die Dekarbonisierung geht nur, wenn wir ehrlich sind. Die Verbraucher werden dies am Ende bezahlen müssen. Dies muss die Politik auch sagen“, betont Brudermüller, der eine „Technologie-Offenheit“ und mehr Pragmatismus von der Politik fordert. Außerdem müsse man die Unternehmen einfach mal machen lassen.

Brudermüller, der zehn Jahre in China lebte und im Wirtschaftsrat der Grünen arbeitet, schildert ausführlich, wie der Weltkonzern mit dem Klimawandel umgeht. Europaweit wird dies unter dem Stichwort „Green Deal“ diskutiert. Der Chemiekonzern, der als energieintensives Unternehmen ganz besonders von den Bestimmungen betroffen ist, setzt sich laut Brudermüller ein ehrgeiziges Ziel. „Bis 2030 wollen wir 25 Prozent weniger CO2 an allen weltweiten Standorten produzieren. Rund fünf Milliarden Euro wird dies kosten. Bis 2050 ist dann klimaneutral das Ziel“, gibt Brudermüller die Marschroute vor.

Neue Technologien, erneuerbare Energie, Dampferzeugung, Wärmepumpen, Kunststoffrecycling, neue chemische Technologien sowie die Umstellung von Rohstoffen wie Öl auf Biorohstoffe –so umschreibt er die Mittel, mit denen die Unternehmensziele erreicht werden sollen. Im Endeffekt gehe es darum, von fossilen auf erneuerbare Energieträger (Sonne oder Wind) umzustellen. Das Problem dabei: Der weltweite Energiehunger steigt. Man müsse nur an die Umstellung auf Elektroautos denken. Die BASF produziert weltweit 70 Prozent ihrer benötigten Energie selbst. Gemeinsam mit Vattenfall errichtete man vor der holländischen Küste die größte Windkraftanlage mit 1,5 Gigawatt. Für völlig unzureichend halte er die Ausbaupläne der Bundesrepublik bei den erneuerbaren Energien. Das gehe einfach zu langsam voran.

Realitätssinn gefordert

Gerade beim Hype um den Wasserstoff rät er zu einem technikoffenen Umgang. Bei der von manchen befürworteten Wasserstoffelektrolyse würden enorme Mengen an Energie benötigt, so sein Vorwurf. Sein Unternehmen setze auf die Methanpyrolyse, also die „emissionsfreie Herstellung“ von Wasserstoff aus Erdgas. Dabei werde wesentlich weniger Energie verbraucht.

Ein „klein bisschen mehr Realitätssinn“ fordert er auch im Umgang mit China. „Die deutsche Wirtschaft macht ihre Umsätze in China“, gibt er zu bedenken und verweist auf die zunehmende Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Aber Brudermüller wirkt sehr zuversichtlich, auch diese Klippe zu umschiffen: „Wir hatten als global aufgestelltes Unternehmen schon immer Konkurrenz, aus den USA, Japan oder jetzt China“, betont er. Er sehe seine Aufgabe darin, die BASF an die vorderste Front zu bringen.

