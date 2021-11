Debatte um Sporthalle

Bezahlbarer Wohnraum, Wettbewerb für den Anbau einer Trainingshalle an die Sachsenhalle und Umgestaltung des Parkplatzes Großsachsener Straße stehen im Mittelpunkt der Sitzung des Hirschberger Gemeinderates an diesem Dienstag, 30. November (18.30 Uhr, Bürgersaal des Rathauses, Großsachsener Straße 14). Die Gemeinde möchte sich dem Thema „Bezahlbarer Wohnraum“ annähern. Zu diesem Zweck werden Vertreter des Förderprogramms „Kompetenzzentrum Wohnen BW (Bezahlbar Wohnen – Beratung Wohnen)“ und des Kommunalen Grundstücksfonds der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH in die Sitzung kommen. Voraussetzung für die Förderung ist ein Grundsatzbeschluss des Rats.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ende September sprach sich der Gemeinderat dafür aus, den Anbau einer Trainingshalle an die Sachsenhalle europaweit auszuschreiben. Mit der Verfahrensbetreuung soll das Architekturbüro Thiele aus Freiburg beauftragt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 27 000 Euro. Ferner befasst sich das Gremium mit der Umgestaltung des Parkplatzes gegenüber dem Rathaus in der Großsachsener Straße. Dieser soll für 278 000 Euro neu gestaltet werden (wir berichteten). hr