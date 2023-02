Das Ziel: 600 Unterschriften

Das Ziel lautet 600 Unterschriften, also sieben Prozent der wahlberechtigten Hirschberger Bürger. So viel sind laut Gemeindeordnung notwendig, damit die Interessengemeinschaft Ortsrandentlastungsstraße ihr Bürgerbegehren zu dem ungelösten Verkehrsproblem umsetzen kann. An diesem Samstag werden ab 9 Uhr auf den Parkplätzen der zwei Edeka-Märkte Stände aufgebaut, um Unterschriften zu sammeln. An allen darauffolgenden Samstagen wird die Aktion wiederholt, teilt die IG mit.

„ Hirschberg entscheidet hier noch lange nicht über den Bau einer Ortsrandentlastungsstraße, sondern über die Bürgerbeteiligung an der weiteren Vorgehensweise“, sagt Kunz. „Bürgerbegehren: Wir brauchen eine Verkehrsentlastung!“ steht oben auf dem Fragebogen. Die Unterzeichner beantragen einen Bürgerentscheid zu folgender Frage: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Hirschberg ein Genehmigungsverfahren zum Bau einer westlichen Ortsrandentlastungsstraße im Ortsteil Großsachsen beim Regierungspräsidium beantragt?“ hr