Das Leben des Volker Schneider

1211 Gramm bringt Volker Schneiders „jüngstes Kind“ auf die Waage, es ist 25 Zentimeter lang und hat 460 Seiten. Stolz präsentierte der langjährige Chorleiter am Sonntag in Hotel „Krone“ das von „MM“-Redakteur Konstantin Groß verfasste Werk „Heimat Kurpfalz, Horizont Europa“ über sein Leben und Wirken.

Landrat Stefan Dallinger war es vorbehalten, die Laudatio zu halten, in die er viel Persönliches einfließen ließ. Sein Vater und Schneider hätten seinerzeit geradezu „kongenial“ miteinander gearbeitet, es sei eine „tolle Freundschaft“ entstanden. Die Laudatio zu diesem Anlass zu halten, „sei keine freundliche Einladung gewesen. Das war ein Befehl“, sorgte Dallinger für Lacher unter den rund 150 Gästen. Der Landrat vergaß auch nicht, Autor Konstantin Groß vorzustellen, einen „Journalisten der alten Schule“, dessen Hobby es sei, in regionale Themen tiefer einzusteigen. Das Buch über den weit über die Metropolregion hinaus bekannten Chorleiter ist sein 29. Es sei „kein Lobesbuch über Volker Schneider, sondern ein fundiert recherchiertes Buch“, das tief eintauche und viele Details zutage bringe.

Über die Jahrzehnte hinweg hat der Chorleiter Unmengen an historisch interessantem Material angesammelt, das er der Nachwelt erhalten wollte. „Volker Schneider hat Spuren hinterlassen und hinterlässt sie noch.“ Er habe die Menschen mehr als nur begeistert, sei ein Mensch voller Neugierde, stets daran interessiert, auch Veränderungen herbeizuführen. Darüber hinaus sei Schneider ein „großer Motivator, vielleicht ein Perfektionist“, der eventuell auch den einen oder anderen Menschen mit dieser Eigenschaft schon genervt habe.

Der Landrat erinnerte an das Kindermusical für Kinderrechte, das Schneider auf den Weg gebracht habe, an die Fahrten ins Ausland, etwa zu Glasnost-Zeiten nach Moskau. Konstantin Groß holte in seiner Rede weit aus. Seit nunmehr 40 Jahren kennt er Schneider bereits. Groß‘ eigene Chorkarriere war nach eigenen Angaben bereits zu Ende, bevor sie beginnen konnte: Im Kindesalter habe ihm ein Chorleiter nahegelegt, doch lieber daheimzubleiben. Damit sorgte der Autor für Lacher. Das Buch sei auch „eine Reise in eine verlorene Welt, die es nie mehr geben wird“, fand Groß auch nachdenklich stimmende Worte. Die Zeiten, in denen Chöre in 80- bis 120-Mann-Stärke auf einer Bühne stehen, seien wohl vorbei. Dennoch hätten sie bis heute ihre Daseinsberechtigung für den sozialen Zusammenhalt.

Vorwort von Christian Wulff

54 Mal haben sich Schneider und Groß getroffen, um das Werk entstehen zu lassen. MGV-Urgestein Dieter Korsch half beim „Übersetzen“ der Feldpostbriefe von Schneiders Vater aus der Sütterlinschrift.

Schneider ließ es sich nicht nehmen, von Tisch zu Tisch zu gehen und viele Weggefährten zu begrüßen und einige seiner Bücher herzuschenken. Das Vorwort hat übrigens Christian Wulff geschrieben. Der ehemalige Bundespräsident ist Präsident des Deutschen Chorverbandes. Das Buch beginnt mit einem Rückblick in die Geschichte, in das Deutsche Kaiserreich, greift das Leben von Schneiders Eltern auf und beschreibt dann detailliert das Leben und Wirken des heute 76-Jährigen – alles stets eingebunden in den historischen Kontext und mit zahlreichen Fotos versehen. awa