Das große Krabbeln

Speyer. Ein lebendiges Ameisenvolk ist jetzt zu Gast im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Ab sofort zeigt die Ausstellung „Expedition Erde“ die kleinen Krabbler, die bei ihrer Arbeit beobachtet werden können. Die Tiere wurden unter der Aufsicht geschulter Heger der Wasgauer Ameisenfreunde umgesiedelt, nach Ende der Ausstellung kehrt das Volk zurück in den Wald.

Die Kahlrückige Waldameise oder auch Kleine Rote Waldameise findet in der Ausstellung alle Räume, die sie zum Leben braucht. In der freien Natur bringen die Ameisen durch das Anlegen der Nester Sauerstoff in den Boden und verbessern dadurch die Bodendurchlüftung. Sie räumen aber auch den Wald auf, indem sie Aas fressen, weshalb sie auch als Gesundheitspolizei des Waldes bezeichnet werden.

Das Historische Museum der Pfalz ist Dienstag bis Sonntag sowie an den Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, weitere Informationen zur Ausstellung unter www.expedition-erde-ausstellung.de red

