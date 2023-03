Dampferzeuger Jumag erweitert seinen Standort

Hirschberg. Der Gesprächsfaden zwischen Andreas Kohl, Geschäftsführer von Jumag Dampferzeuger, und Thomas Otto von der gleichnamigen Holzbaufirma ist nie abgerissen. Im Vorfeld des Bürgerentscheids zur Gewerbegebietserweiterung um zehn Hektar äußerten die beiden Unternehmer ihre Wünsche, wonach sie sich am Standort Hirschberg gerne vergrößern würden.

Der Bürgerentscheid ist mittlerweile über zwei Jahre her. Das Ergebnis ist bekannt: Eine knappe Mehrheit von 52 Prozent sprach sich für eine Erweiterung aus. Seither hat sich bei den zwei Firmen viel getan.

Die Holzbaufirma hat ihren Standort mittlerweile aufgegeben. Da sich der Familienbetrieb zwischenzeitlich von der Sparte Bau von Einfamilienhäusern zurückgezogen hat, wurde die Werkhalle in Hirschberg verkauft. Folglich beschränkt sich die Firma auf ihren Standort in Gorxheimertal. Davon profitiert Jumag Dampferzeuger, der die Halle gekauft hat. Über eine Million Euro wurden investiert. „Das passte für uns ideal zusammen. Wir haben volle Auftragslisten und tolle Umsätze und benötigen dringend Platz. Unser Standort in der Badener Straße platzt aus allen Nähten“, erzählt Geschäftsführer Andreas Kohl.

Schon im Vorfeld des Bürgerentscheids 2021 hatten die zwei Jumag-Geschäftsführer Kohl und Martin Freudenberg ihr Interesse an zusätzlichen Flächen bekundet. Als das Unternehmen 2013 von Heddesheim nach Hirschberg zog, waren es 30 Mitarbeiter. Heute sind es 70 Mitarbeiter. Um weiter zu expandieren, bräuchte man eine weitere Fläche mit 3500 Quadratmetern, betonten die zwei Gesprächsführer.

Folglich investierte Jumag, denn man konnte nach eigener Aussage nicht weiter abwarten. So kaufte man die 1000 Quadratmeter große Halle sowie die dazugehörige Bürofläche von rund 300 Quadratmetern. „Wir haben dort alles umgebaut“, ergänzte Kohl.

Der zweite Standort im Hirschberger Gewerbepark wird für Sonderbauten, küchenspezifische Bauten sowie Containerlösungen genutzt. Da sich Jumag auf dem Wachstumspfad befindet, ist der Hunger auf Flächen aber noch nicht gestillt: „Wir haben nach wie vor Interesse, unser Firmengelände in Richtung Süden zu erweitern“, so Kohl, der deshalb weiter mit Graf von Wiser in Kontakt stehe.

Hinter den Kulissen sei einiges geschehen, ließ der Geschäftsführer durchblicken. Dies bestätigte Graf von Wiser auf Nachfrage dieser Redaktion. Die letzte öffentlichkeitswirksame Aktivität war das Unterzeichnen des städtebaulichen Rahmenvertrags für die Erweiterung des Gewerbeparks um zehn Hektar zwischen der Gemeinde und der Grundstücks- und Projektentwicklungsgesellschaft im Rott (Ende April 2022).

Gemeinde hält sich bedeckt

Von Wiser meinte, dass sich seither einiges getan habe und für dieses Jahr noch viel zu erwarten sei. Gerade fand wieder ein Treffen des Arbeitskreises statt. Der Grundstückseigentümer wollte aber nicht allzu viel verraten. Bei den Themen Energie, Wärmeversorgung und Radwege sei man schon recht weit. Noch fehlten einzelne Gutachten.

Die Gemeinde hält sich ebenfalls bedeckt. „Aktuell gibt es nichts zu berichten. Die Arbeitsgruppe tagt regelmäßig und kommt sehr gut voran. Vor dem formellen Beteiligungs- und Anhörungsverfahren wird es eine Bürgerveranstaltung geben“, schreibt das Rathaus.