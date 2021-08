Chaotisch auf Weltreise

Das Olympia-Kino zeigt im August zwei Dokumentarfilme. „Fragen Sie Dr. Ruth“ porträtiert das unglaubliche Leben von Dr. Ruth Westheimer, einer deutschen Holocaust-Überlebenden, die in den 1950er-Jahren in die Vereinigten Staaten auswanderte und dort zu Amerikas berühmtester Sextherapeutin wurde. Mit ihrem gedrungenen Körperbau, dem starken deutschen Akzent und der ungehemmten Herangehensweise an Sexualtherapie und Sexualerziehung veränderte Dr. Ruth die Art und Weise, wie über Sexualität kommuniziert wird. Als sich ihr 90. Geburtstag nähert, lässt Dr. Ruth ihre schmerzliche Vergangenheit und ihre Karriere an der Spitze der sexuellen Revolution Revue passieren. Der Film läuft an diesem Mittwoch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Verplant“ ist ein Reisefilm der etwas anderen Art. Die Freunde Otti und Keule könnten untrainierter nicht sein – nehmen sich aber trotzdem nichts weniger vor, als mit dem Fahrrad von Heiligenstadt entlang der alten Seidenstraße bis nach Ho-Chi-Minh-Stadt zu fahren. Sie beweisen dabei, dass man eine Weltreise nicht akribisch planen muss.

Das Olympia-Kino zeigt den Film am 15. und 18. August. Wegen der Corona-bedingt reduzierten Zahl an Plätzen bittet das Kino-Team um vorherige Reservierung. red