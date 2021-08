Bypass soll den Kreisel entlasten

Hirschberg. Autofahrer dürfte es nicht gerade freuen: Hirschberg steht im Mittelpunkt zahlreicher Straßenbaumaßnahmen. Während sich der Bau eines Bypasses am Gewerbepark-Kreisel verzögert, beginnen in dieser Woche früher als erwartet bereits Sicherungsmaßnahmen für die Fahrbahnsanierung auf der A 5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Anschlussstelle Ladenburg. Im Zuge der Arbeiten sollen auch die Rampen der Anschlussstelle „Hirschberg West“ sowie der dortige Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen erneuert werden.

Beginn noch in den Sommerferien

Im Einzelnen: 950 000 Euro investiert das Land für das Gesamtpaket, das Straßenerneuerungen und Umgestaltungen am Gewerbepark-Kreisel in Hirschberg, der Kreisstraße 4236 in Heddesheim und dem dortigen Edeka-Kreisverkehr vorsieht. Begonnen hat die Maßnahme im benachbarten Heddesheim. Auf Hirschberger Seite sollte eigentlich bereits ab Juli ein Bypass zum Kreisel am Gewerbepark errichtet werden, der künftig Verkehr aus dem Rondell nehmen soll. Wer den Gewerbepark in Richtung Hirschberg verlässt, muss dann nicht mehr den Kreisel nehmen. Doch aktuell sind Stützwand-Elemente, die für die Maßnahme erforderlich sind, nicht lieferbar, wie Irene Feilhauer, Pressesprecherin des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe, auf Anfrage mitteilte. Sie äußerte sich jedoch optimistisch, dass die Arbeiten noch in den Sommerferien beginnen.

Wichtig ist der Bypass für die geplante Verbreiterung der Kreisels von aktuell 35 auf dann 45 Meter. Das soll vor allem Lastwagenfahrern mehr Bewegungsfreiheit bieten, kann aber erst begonnen werden, wenn der Bypass hergestellt ist, um das Gewerbegebiet nicht abzuhängen. Die Gesamtmaßnahme werde voraussichtlich aber dennoch wie geplant bis zum Jahresende abgeschlossen sein, teilt das RP weiter mit und verweist auf „Optimierungsmöglichkeiten im Bauablauf“.

Bis dahin soll auch die Fahrbahnsanierung der A 5 beendet sein, wie die für die Maßnahme zuständige Autobahn GmbH, Niederlassung Südwest, mitteilte. Das Projekt umfasst einen rund 6,5 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Weinheim und Ladenburg und schließt im Süden an den bereits sanierten Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und Hirschberg an. Ziel ist es, die am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommene alte Asphaltfahrbahn in Fahrtrichtung Heidelberg von Grund auf zu erneuern und die Sicherheit auf der Strecke zu verbessern, heißt es dazu. Die Erneuerung der Fahrbahn nach Frankfurt ist 2022 vorgesehen.

Über den Mittelstreifen

Bevor die Arbeiten beginnen können, muss der Verkehr auf die Fahrbahn nach Frankfurt umgelegt werden. Dafür werden sogenannte Mittelstreifenüberfahrten eingerichtet und die Fahrbahn nach Frankfurt durch Befestigung des Mittelstreifens verbreitert. Diese Vorarbeiten beginnen in dieser Woche mit der Einrichtung der Verkehrssicherung. Dabei wird der Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen jeweils auf den Standstreifen und den rechten Fahrstreifen umgelegt, damit im Bereich zwischen den Fahrbahnen die notwendigen Arbeiten stattfinden können.

Während der Bauphase stehen auf der Fahrbahn nach Frankfurt je Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Hauptphase der Bauarbeiten beginnt laut Autobahn GmbH voraussichtlich in der Woche ab dem 27. September. Während der Arbeiten muss die Anschlussstelle Hirschberg West gesperrt werden. Die Autobahn GmbH hält dabei daran fest, die Asphaltdecke der Fahrbahn gegen eine Waschbetondeckschicht auszutauschen. Der jüngst nach Bürgerprotesten in Schriesheim erstellte Prüfbericht habe deutlich gezeigt, dass der neue Belag lärmmindernde Eigenschaften habe, teilt der Maßnahmenträger dazu mit. Im Zuge der Sanierung der Fahrbahn nach Heidelberg soll auf dem Mittelstreifen die jetzige passive Schutzeinrichtung aus Stahl durch eine Betonschutzwand ersetzt werden. Dies trage zur Erhöhung der Sicherheit bei.