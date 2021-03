Die Bürger von Hirschberg haben entschieden: Die Erweiterung des Gewerbeparks an der Autobahn kann kommen. Beim Bürgerentscheid am Sonntag stimmten 48 Prozent der Wähler für den Vorschlag, das Vorhaben zu kippen, 52 Prozent waren dagegen. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,9 Prozent. Damit steht fest, dass das Gewerbegebiet um zehn Hektar erweitert werden kann.

AdUnit urban-intext1

Der Entscheidung vorausgegangen war eine monatelange und teils hitzige Debatte. Im Juli 2020 hatten Freie Wähler (FW), CDU und FDP im Gemeinderat eine Erweiterung durchgesetzt. Seitdem rumorte es am Ort, und zwar heftig. SPD und Grüne Liste Hirschberg (GLH) sprachen sich damals für eine maßvolle Erweiterung aus. Nach der Mehrheitsentscheidung für die große Lösung wurden beide Fraktionen zu Kritikern.

Die Diskussion nahm Fahrt auf. Im Sommer wurde die Bürgerinitiave (BI) „BBHirschberg“ gegründet. Arnulf Tröscher, Manfred Maurer und der Linken-Kommunalpolitiker Edgar Wunder aus Edingen-Neckarhausen fungierten als Vertrauenspersonen. In kurzer Zeit sammelte die BI 840 Unterschriften – Voraussetzung für den zweiten Bürgerentscheid in der Geschichte der Gemeinde. Am 20. Oktober ebnete der Gemeinderat formal den Weg zu der Abstimmung.

Zu den Befürwortern zählten neben FW, CDU, FDP und Bürgermeister Ralf Gänshirt auch der örtliche Bund der Selbstständigen (BdS) und viele ansässige Unternehmen. Sie verwiesen auf die zusätzlichen Arbeitsplätze, die im Gewerbepark geschaffen werden könnten. Ferner gingen sie von Steuermehreinnahmen bis 2030 von rund 1,3 Millionen Euro aus.

AdUnit urban-intext2

Die Gegner, bestehend aus GLH, SPD, BI sowie Teilen der Bauernvertreter, lehnten eine weitere Flächenversiegelung ab. Vielmehr müssten die natürlichen Lebensgrundlagen geschützt werden. Der dortige Ackerboden sei sehr wertvoll. Denn ein versiegelter Boden ist laut BI „für immer tot“.

Heute bereits 92 Betriebe

Der bestehende Gewerbepark „Hirschberg-Süd“ wurde aus dem Flächennutzungsplan 1983 entwickelt und hat eine Gesamtfläche (Bruttobauland) von knapp 26 Hektar. Der damalige Bebauungsplan ist am 23. Februar 2001 in Kraft getreten. Im Gewerbepark Hirschberg-Süd sind nach Angaben der Gemeinde aktuell 92 Gewerbebetriebe gemeldet. Seit längerer Zeit sind bereits nahezu alle Flächen im bestehenden Gewerbepark belegt, und es gibt keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr.

AdUnit urban-intext3

Der bestehende Gewerbepark soll mit dem Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates vom 20. Juli 2020 erweitert werden. Die Erweiterung wird aus dem Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Heidelberg – Mannheim (FNP) entwickelt und umschließt eine Fläche von zehn Hektar. Die derzeitige Fläche besteht aus bewirtschaftetem Ackerland. Nördlich grenzt das bereits bestehende Gewerbegebiet an. Ein landwirtschaftlicher Betrieb („Rotthof“) befindet sich rund 150 Meter südlich der Fläche. Östlich verläuft die Bundesautobahn A 5, westlich die Bahnstrecke Karlsruhe-Weinheim.