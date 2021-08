Bright Eyes auf dem Feld

Es gibt wenige Künstler, denen ein vergleichbar guter Ruf vorauseilt, wie dies bei der Simon & Garfunkel Revival Band der Fall ist. Wo sie auch auftreten, hinterlassen die sympathischen Vollblutmusiker ein begeistertes Publikum und überschwängliche Kritiken. In Großsachsen treten sie zum Abschluss des Stoppelacker-Festivals am Samstag, 21. August, ab 20 Uhr auf. Die beiden Frontsänger Michael Frank und Guido Reuter mit Band freuen sich auf den Blick über die Felder in diesem außergewöhnlichen und von Traktor-Anhängern umsäumten Open-Air-Gelände.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von der Bühne des RNF-Trucks erschallen dann hinter dem Reisighof die traumhaften, leidenschaftlichen Balladen wie „Scarborough Fair“ oder „Bright Eyes“. Klassiker wie „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ oder „The Sound of Silence“ gehören ebenso fest zum umfangreichen Repertoire wie die mitreißende „Cecilia“, dargeboten von Michael Frank (Gesang und Gitarre), Guido Reuter (Gesang, Geige, Flöte und Klavier), Sebastian Fritzlar (Gitarre, Klavier, Trommel und Bass) und Mirko Sturm (Percussion und Schlagzeug).

Tickets gibt es im Kartenshop der DiesbachMedien in Weinheim, Telefon 06201/8 13 45, im Hofcafé Reisig, Telefon 06201/5 19 51 sowie per E-Mail direkt an den Veranstalter (info@voiceart-kain.com). red