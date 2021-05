Brennender Trafokasten

Keine zwei Tage nach dem letzten Elektroanlagenbrand wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg am Freitag erneut zu einem solchen gerufen. Neben der katholischen Kirche in Großsachsen kam es in der Friedrich-Ebert-Straße zu einer Rauchentwicklung an einem Trafokasten.

Nachdem der Kasten stromlos geschaltet wurde, konnte eine weitere Abdeckung entfernt werden, dahinter kam es zu einer Flammenbildung. Diese wurde mit einem Kohlendioxidlöscher bekämpft. Nachdem die Flammen gelöscht und die Temperatur gesenkt worden war, wurde die Einsatzstelle an den Energieversorger übergeben. ma