Brantner kommt

Das Leutershausener Olympia-Kino präsentiert aus Anlass des Internationalen Frauentages wie in jedem Jahr einen passenden Film. Diesmal stehen Politikerinnen im Mittelpunkt. Der großartige Dokumentarfilm „Die Unbeugsamen“ von Regisseur Torsten Körner erzählt die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik, die sich ihre Beteiligung an den demokratischen Entscheidungsprozessen gegen erfolgsbesessene und amtstrunkene Männer wie echte Pionierinnen buchstäblich erkämpfen mussten. Unerschrocken, ehrgeizig und mit unendlicher Geduld verfolgten sie ihren Weg und trotzten Vorurteilen und sexueller Diskriminierung.

Der Gast des Abends wird eine Politikerin sein, die die Geschichte, wie sie im Film erzählt wird, gewissermaßen fortsetzt: Franziska Brantner war von 2009 bis 2013 Abgeordnete im Europaparlament, seit 2013 vertritt sie den Wahlkreis Heidelberg Neckar-Bergstraße im Bundestag, seit 2021 durch ein Direktmandat. In der neuen Regierung hat sie zusätzlich das Amt einer Parlamentarischen Staatssekretärin inne.

Die Veranstaltung am Dienstag, 8. März, beginnt um 19.30 Uhr. Im Eintrittspreis ist ein Glas Secco enthalten. Eine Reservierung wird empfohlen: über die Homepage des Kinos, die Mailadresse kino@olympia-leutershausen.de oder Telefon 06201/50 91 95 (abends). Um längere Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden, bittet das Kinoteam, Karten im Voraus zu erwerben. red

