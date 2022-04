Beton wird zum Stein des Anstoßes

Unter der Erde ist die Hauptstraße so marode wie darüber. Die Graugussrohre sind bis zu 100 Jahre alt und mürbe, Beton zum Teil korrodiert. „Wir haben zahlreiche Rohrbrüche“, sagt Erich Schulz. Der Ingenieur zeigt Bilder, erklärt, dass vor allem Muffen die Schwachstellen sind. Diese Hausanschlüsse sind für etwa 70 Prozent der Probleme verantwortlich – Probleme, die es nach der Kanalsanierung nicht mehr geben soll. Die neuen Rohre zwischen den Einmündungen von Fenchel- und Raiffeisenstraße sollen größere Durchmesser haben, während der Arbeiten wird voll gesperrt, Strom und Leerrohre für Glasfaser werden verlegt. So weit, so alltäglich. Für Widerstand bei den Anwohnern sorgen allerdings Pläne, die Straße umzugestalten. Mit einer 45 Namen umfassenden Unterschriftenliste wandten sich Karin Bauer, Ilse König, Heinrich Fisch, Ingrid und Lutz Fichtner dagegen (wir berichteten), worauf Bürgermeister Ralf Gänshirt zu der Info-Versammlung einlud.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr als 30 Menschen sind gekommen, die Stimmung ist angespannt. Stein, vielmehr: Steine des Anstoßes sind die rot gefärbten Betonquader, die als Straßenbelag vorgesehen sind. Im Vergleich zu Asphalt erzeugen sie zwei bis drei Dezibel mehr Lärm. Bauer gibt ein Gespräch mit der TU Dresden wieder, dessen Fazit lautet: „Pflaster ist einfach lauter.“ Obwohl Schulz abwiegelt, dass er den Unterschied vermutlich nicht höre und ihn mit Tempo 20 statt 30 ausgleichen könne, wird es nun emotional. „Manche Schlafzimmer sind nur zwei Meter weg von der Fahrbahn“, betont eine Frau, eine andere kritisiert: „Schon Tempo 30 wird nicht eingehalten, früh um sechs ist hier eine Autobahn.“ Abgesehen von mehr Staubbelastung treibt einen Mann auch die Sorge um die Abnutzung um. An der „Drehscheibe“ sei vor 15 Jahren Pflaster verlegt worden, kontert Schulz: „Da sieht man nichts.“ Aktuell gebe es kostenmäßig einen kleinen Vorteil gegenüber Asphalt, beide Straßenarten dürften nicht parallel ausgeschrieben werden, beantwortet er weitere Fragen. Ingrid Fichtner hakt nach: „Wenn Pflaster lauter ist, warum sollten wir einen solchen Nachteil in Kauf nehmen?“

Wegen der Einheitlichkeit des Ortsbilds, der Satzung, der historischen Gestaltung, listet der Rathauschef auf. Jemand will wissen, was an Betonsteinen historisch sei; Gelächter antwortet ihm. Und: Wie zwingend sind die Leitlinien? Schulz beschwichtigt: „Wir wollen heute ein Meinungsbild von Ihnen erfragen.“ Würde von 80, 90 Prozent der Anwohner eine Änderung gewünscht, so werde der Gemeinderat nochmals entscheiden: „Wir nehmen wahr, was Sie hier sagen.“

Um halb zehn Uhr kommt Schulz dazu, in seinem Vortrag weiterzumachen, und zwar mit dem Aspekt, der im Vorfeld für die meisten Kontroversen sorgte: dem der Parkplätze. Hier ist ziemlich alles geregelt: Ein Stellplatz muss zwei Meter breit und 5,5 Meter lang, Gehwege müssen 1,5 Meter, Fahrbahnen mindestens 3,5 Meter breit sein, dazu müssen Abstände zur Bebauung eingehalten werden – „utopisch“ nennt das Schulz, weil die Hauptstraße alles in allem zwischen 5,8 und 7,7 Meter breit ist; Einfahrten sind fürs Parken verloren. „Diese Restriktionen“, sagt Schulz, „gelten aber nur, wenn wir tatsächlich Gehwege ausweisen.“ Viele Anwohner wollen genau das: Im Prinzip den Status quo beibehalten, doch der Ingenieur klärt sie darüber auf, dass das nach geltendem Recht nicht möglich ist. Seine Lösung: Rotes Pflaster, eine leicht abgesenkte, grau gekennzeichnete Abflussrinne in der Mitte und keinerlei Markierungen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gegen Straßenbäume spricht der Untergrund, von Blumenkübeln hält er nicht viel. Ohne Kennzeichnung könne nach wie vor in Einfahrten geparkt, die jetzige Situation in etwa beibehalten werden. Viele verstehen ihn nicht. stk