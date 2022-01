Besuch im früheren Wohnzimmer

Es war gerade einmal dreieinhalb Stunden her, dass Karl A. Lamers seine Entlassungsurkunde aus dem Bundestag erhalten hatte, da wurde er von der estnischen Außenministerin Eva-Maria Liimets zum Honorarkonsul ihres Landes für Baden-Württemberg ernannt. Das war am 26. Oktober. „So viel zum Thema Ruhestand“, sagte der langjährige Abgeordnete, der nach Hirschberg gekommen war, um eine Ruhebank zu stiften. Sie steht an der Drehscheibe, dort, wo Großsachsener Straße, Bahnhofstraße, Vordergasse und Hauptstraße aufeinandertreffen. Ein „toller, belebter Platz“, wie Bürgermeister Ralf Gänshirt fand.

Verbundenheit mit Hirschberg

Hirschberg sei in seiner Abgeordnetenzeit ja so etwas wie ein „Wohnzimmer“ für Lamers gewesen, sagte der Rathauschef und fügte an die Adresse des Gastes hinzu: „So oft wie Sie hier waren.“ Als Abgeordneter habe er viel für die Bergstraße getan, lobte Gänshirt den Politiker, dem er auch gewisse Omnipräsenz attestierte: „Eben war er noch in Amerika, drei Tage später kommt er zur Eröffnung des Heisemer Straßenfestes.“

Lamers beendete als Bundespolitiker sein Engagement für den Wahlkreis und hinterlässt in Hirschberg als ein „bleibendes Objekt“ einen „Ankerplatz“, mit dem er „nachhaltig in Erinnerung bleiben“ möchte. 27 Jahre war er ununterbrochen Mitglied im Deutschen Bundestag. Es sei eine „tolle Möglichkeit“ gewesen, fast drei Jahrzehnte seines Lebens für die Menschen vor allem in seinem Wahlkreis da zu sein, sagte Lamers und betonte, dass er sich aus freien Stücken entschieden habe, nicht mehr für den neuen Bundestag zu kandidieren. Die Sitzbank sei ein Dankeschön für die Menschen, die ihn 27 Jahre lang unterstützt hätten.

Nach wie vor aktiv

Langweilig wird es dem Ruheständler sicherlich nicht. 2019 gründete Lamers eine nach ihm benannte Friedensstiftung und stattete diese mit einem Anfangskapital von 60 000 Euro aus. Jedes Jahr fließen daraus 6000 Euro Preisgeld, mit dem unter anderem Beiträge von Schulen aus dem Wahlkreis zum Themenkomplex Frieden, Recht und Demokratie ausgezeichnet werden.

Seit Oktober ist Lamers zudem im Ehrenamt Honorarkonsul Estlands. Als solcher will er versuchen, die Beziehungen des baltischen Staates zu Baden-Württemberg in den Bereichen Bildung, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft zu vertiefen.

Von Neu-Delhi nach Weinheim

In Hirschberg freilich machte er zusammen mit dem Bürgermeister erst einmal eine Sitzprobe auf der neuen Bank. Und was macht man da? „Verzähle“, weiß der Volksmund.

Und so schwelgte auch Lamers in alten Erinnerungen. Einst war er in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi und nahm zum Abschluss des Besuchs an einer Elefantenparade teil, plauderte er mit Gänshirt auf der Bank. Lamers saß seinerzeit auf glühenden Kohlen, denn sein Flug wartete. Der sollte ihn in die Heimat bringen zu seinem nächsten Termin. Und das war die Karnevalssitzung in Weinheim.