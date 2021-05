Auto aufgebrochen, 7500 Euro weg

Hirschberg. Erfolgreiche Autoknacker: Am Samstag zwischen 9.30 und 9.50 Uhr haben bislang unbekannte Täter in Hirschberg die Seitenscheibe eines auf dem Mitfahrerparkplatz abgestellten Autos eingeschlagen und eine Bauchtasche mit 7500 Euro Bargeld entwendet. Die beiden Geschädigten hatten in der Schweiz ein Gartengerät verkauft, wovon das Geld stammte, und wollten auf dem Parkplatz eine Pause machen. Als sie nach einem kurzen Spaziergang zurück zu ihrem Fahrzeug kamen, bemerkten sie den Diebstahl.

Zeugen, die die Tat beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06201/10 03 0 bei der Polizei in Weinheim zu melden.