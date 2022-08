Auf der Suche nach dem Lichtblick

„Ich habe vier Familienmitglieder durch Corona verloren in den vergangenen beiden Jahren, darunter meine liebe Frau. In dieser schweren Zeit hat mir mein Glaube sehr geholfen. Am Freitag bin ich losgelaufen mit dem Ziel, die Schwarze Madonna in Leutershausen zu sehen. Ich habe es geschafft. Ich bin dankbar und erfüllt.“ Günther - seinen Nachnamen möchte er nicht nennen - ist 59 Jahre alt und

...