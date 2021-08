„Apfelkompott“ bringt Französinnen zum Lachen

„Vieux amis“ – wie bei alten Freunden fühlt sich Eglantine in Hirschberg. Dabei kennt die 16-Jährige hier kaum jemanden länger als fünf Tage. Dennoch fühlt sie sich beim Grillfest am Hilfeleistungszentrum schon mittendrin. „Warm“ findet es die Französin hier – und meint damit nicht die milde französische Meeresluft, die aus der burgundischen Pforte an die Bergstraße strömt. Die Menschen, erklärt sie, seien einfach warm. Was sie damit meint? Die Schülerin überlegt kurz, schaut hilfesuchend zu ihren drei Mitschülerinnen aus Frankreich. „Gentil“, sagt eine, die andere übersetzt auf Englisch „friendly and helpful“ – also freundlich und hilfsbereit.

Sprachlich schlägt sich das Quartett, das in der französischen Partnergemeinde von Hirschberg die Oberstufe „Terminale“ besucht, in Deutschland mit einem Mix aus drei Sprachen durch.

Lieber englisch als deutsch

Wenn’s kompliziert wird, reden sie lieber Englisch als Deutsch. Das lernen sie zwar auch schon drei oder vier Jahre. „Aber nur zwei Mal pro Woche. Das ist echt schwierig“, erklären sie.

In das Sprachkompott mischen sich aber auch immer wieder deutsche Wörter, die sie von ihren Gastfamilien oder als Betreuerinnen des Ferienlagers an der Saatschule aufschnappen. Hier „arbeiten“ sie die Sommerferien über, bessern gleichzeitig ihre Sprachkenntnisse auf.

„Apfelkompott“ ist eines dieser Wörter, bei dem sich die vier das Lachen nicht verkneifen können. Das hat Eglantine von ihrer Schwester gelernt. Die war schon im vergangenen Jahr zu Gast in Hirschberg.

Die Schwester überzeugt

Offenbar hat es ihr so gut gefallen, dass sie auch ihre jüngere Schwester von einem Aufenthalt in der Partnergemeinde überzeugen konnte. Eine große Stütze sind während der Zeit hier ihre deutschen Mit-Betreuer an der Saatschule. Ein Trio habe sich ihrer besonders angenommen. Sie haben auch schon ihre Geschwister kennengelernt.

Es sind diese persönlichen Beziehungen, über die sich der Partnerschaftsverein so freut. „Das hält die Verschwisterung am Leben, macht sie lebendig. Das ist wichtig für die Verbindung“, betont auch Bürgermeister-Stellvertreter Karlheinz Treiber, der beim Sommerfest am Hilfeleistungszentrum mit den Gastfamilien dabei ist. Tatsächlich wirken die Französinnen nicht wie Fremdkörper. Wie zu Gast bei alten Freunden eben. ksm