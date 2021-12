Andrea Auer verbreitet Optimismus

Sie ist geradlinig, strukturiert und neugierig. Und sie liebt ihren Beruf – das spürt man. Als Teamplayerin bezeichnet sie sich ebenfalls. Klar ist auch: „Ich entscheide nicht über andere Köpfe hinweg, aber ich kann entscheiden“, sagt die neue Großsachsener Grundschulleiterin Andrea Auer, die nach mehreren Jahren wieder an ihre alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist. Zum 10. November hat sie ihr neues Amt in Großsachsen angetreten. „Für mich war dies wie ein Nach-Hause-Kommen“, verrät die gebürtige Allgäuerin, die seit Jahren an der schönen Bergstraße in Schriesheim wohnt. Auer tritt damit die Nachfolge von Kyra Herrmann-Bläß an, die im Juli in den Ruhestand verabschiedet wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuständig für Inklusion

„Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Herrmann-Bläß so früh ausscheidet“, erzählt die 51-Jährige. Eine Nacht habe sie darüber geschlafen, dann stand ihre Entscheidung fest, sich zu bewerben. Am Ende lief es gut für Auer, und sie setzte sich durch. Von Vorteil bei der Bewerbung dürften ihre Erfahrungen als Konrektorin an der Hans-Joachim-Gelberg-Schule in Lützelsachsen, aber auch ihre Tätigkeit zwischen 2016 und 2018 beim Staatlichen Schulamt in Mannheim gewesen sein. Dort war sie als Regionalkoordinatorin für inklusive Maßnahmen zuständig. „Ich hatte einen tiefen Einblick in die Sonderpädagogik und in die Vielfalt der Menschen. Dafür bin ich dankbar. Ich brauchte zwischendurch diesen Tapetenwechsel“, erzählt Auer, die anschließend wieder in den Schuldienst wollte und an der Grundschule in Lützelsachsen eine erste neue Herausforderung fand.

In Lützelsachsen hatte die 51-Jährige ein „wunderbares Team“. Sie fühlte sich wohl, wollte aber in die erste Reihe. Und wenn sich in ihrem Leben eine Tür öffnet und es passt, ergreift sie die Initiative – wie jetzt in der Großsachsener Grundschule, wo eigentlich der Kontakt nie abgerissen ist: „Ich kenne fast alle Kolleginnen noch. Auch die Mitarbeiterinnen bei der Schulbetreuung oder beim Mittagstisch. Und natürlich meine Vorgängerinnen Brigitte Sowodniok und Kyra Herrmann-Bläß.“

Als neue Schulleiterin verschafft sie sich derzeit Einblick in die verschiedenen Bereiche. Die Digitalisierung spielt eine große Rolle, denn im Zuge des Digitalpakts und der Umsetzung des Medienentwicklungsplans bekommt die Einrichtung hinter den Tafeln Fernseher, die wiederum mit den 40 Tablets verbunden werden. Auer führt viele Gespräche mit ihrem 15-köpfigen Team: „Meine Einarbeitungszeit ist deshalb noch nicht vorbei.“ Denn für die neue Rektorin, die mit ihrer guten Laune viel Optimismus verbreitet, ist es wichtig, die Menschen mitzunehmen und zu überzeugen. Dies schließt auch Eltern und Kooperationspartner wie TVG, Schachschule Brandenburger, Reitverein, Bürgerstiftung oder die Schulsozialarbeiterin Angelika Kaindl. Den Lebensraum Schule mit vielen Menschen zu gestalten, nennt sie als ihr großes Ziel. Es ist ihr ein Herzensanliegen, gut vernetzt zu sein – zum Wohle der Schule.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2