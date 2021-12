Amortisiert in sechs Jahren

Eine lange Diskussion gab es nicht, dafür aber einen ausführlichen Fachvortrag: Ohne Gegenstimmen signalisierte der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) Zustimmung für neue Lampen in mehreren Hirschberger Straßen – der Beschluss geht nun als Empfehlung an den Gemeinderat. Zwei Stunden lang tagte das Gremium.

Es ging um viel Geld in dieser Sitzung: 709 000 Euro sollen für LED-Lampen aufgewendet werden, allerdings warb Bürgermeister Ralf Gänshirt angesichts „galoppierender Strompreise“ und einer Förderung für die Maßnahme. Sie liege bei 30 Prozent der Summe und werde vom Bundesumweltministerium ausgezahlt, wenn bis Jahresende ein Antrag gestellt werde. Normalerweise würden nur 20 Prozent übernommen, dazu komme aber noch das Corona-Konjunkturpaket.

Mit neuen Lampen könnte in Hirschberg viel Strom – und langfristig damit auch Geld– eingespart werden. Und eine CO-Reduktion gibt es obendrein. © Philipp Reimer

In die Details ging Rolf Schinagl von den Stadtwerken Viernheim: 1189 Birnen mit 80 350 Watt sorgen in der Gemeinde für Helligkeit und verbrauchen zwischen 400 000 und 500 000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Angeschlossen sind sie an 46,4 Kilometer Erdkabel und 13,9 Kilometer Freileitungen, dazu kommen 22 Schalt- und Einspeisepunkte. 52 Prozent sind „Pilz-Leuchten“, 22 Prozent „Kofferleuchten“, dazu kommen noch „Seil-Überspannungen ohne Mast“ sowie 24 „Sonderleuchten“, die auf Parkplätzen, an Schulen oder am Sportgelände verbaut sind.

Tiere vor Lichteinfluss schützen

Wegen der hohen Betriebs- und Wartungskosten, der Gewährung von Fördergeldern, der Einsparung von Kohlendioxid sowie dem Artenschutz werde nun ein Teil von ihnen ersetzt. „Das Naturschutzgesetz“, erläuterte Schinagl, „schreibt vor, dass Tiere vor Lichteinflüssen geschützt werden müssen“. Insekten würden durch bestimmte Lichtfarben angezogen; maßgeblich seien die Blauanteile. Auf Nachfrage von FW-Gemeinderat Jörg Mayer erklärte er, dass kaltes Licht zwar weniger Energie verbrauche, die Tiere aber stärker verwirre und deshalb warmweißes Licht mit 3000 Kelvin insektenfreundlicher sei. Dichte Gehäuse würden ein Hineinfliegen verhindern, das Licht müsse ohnehin nur nach unten abstrahlen.

Zwischen 23 Uhr und 5 Uhr könne es zudem gedimmt werden, weil zu diesen Zeiten mit weniger Verkehr zu rechnen sei – eine Idee, die für viele Gemeinderäte Charme hatte, weil in 40 Prozent der Zeit 50 Prozent Leistung gespart werden könne. Warum man nicht durchgängig dimmen könne, wollte Thomas Scholz (SPD) wissen; Schinagl verwies auf den Gesetzgeber, der die Licht-Intensität mit DIN-Normen geregelt habe. Eine andere Frage zielte darauf ab, ob man im alten Ortskern nicht auch neue Birnen in alte Fassungen schrauben könne, um die sorgfältig ausgewählten Lampen behalten zu können. „Wenn das geht, machen wir das“, sagte der Bürgermeister.

Große Ersparnis

Zuvor stieg Schinagl noch in ein längeres Referat über verschiedene Designs ein, erklärte, dass die „Siteco City-Light Plus“ eine große Ähnlichkeit zu den vorhandenen „Pilz-Leuchten“ habe, aber statt 86 nur 15,8 Watt verbrauche und 80 Prozent Strom einspare. Nur halb so teuer sei die „Siteco Streetlight 11 Micro“, die zudem nur 14 Watt verbrauche und etwa in der Kirchgasse aufgestellt werden könne. Auch die Seillampe „Siteco DC 50“ sei mit 22 Watt sehr sparsam; sie könne etwa in der Landstraße, nähe Kirchgasse, zwischen den Häusern hängen.

Dann kam er noch einmal zu den Kosten: 709 000 Euro minus Förderung mache eine Netto-Investition von 496 245 Euro. Weil rund 77 000 Euro Stromkosten jährlich eingespart würden, sei mit einer Amortisation in sechseinhalb Jahren zu rechnen. „Das ist vergleichsweise kurz“, fand Gänshirt. Immerhin 244 Tonnen CO2 könnten zudem eingespart werden. stk