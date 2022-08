„Alle wollen in Frieden leben und lieben“

Volker Schneider ist zufrieden, ja begeistert: „Es war ein hochinteressanter Abend in einer emotional ausgesprochen berührenden Atmosphäre“, bilanziert der bekannte Dirigent nach dem fast dreistündigen Gespräch. Denn sein Gast ist ein besonderer Freund: Wadim Ptscholkin, Gründer und Leiter des Knabenchors in St. Petersburg. Und mit Karl A. Lamers, dem langjährigen Bundestagsabgeordneten und jetzigen Honorarkonsul von Estland, wird die Runde durch einen Kenner der internationalen Politik komplettiert.

Es ist ein angenehmer Sommerabend. Über dem Schloss des Grafen von Wiser geht die Sonne unter. Die Gruppe sitzt auf der Terrasse des dortigen Renthauses, in dem Volker Schneider wohnt. Die Verständigung gelingt problemlos, in jeder Beziehung. Der Gast spricht ausgezeichnet Deutsch: „Das habe ich bei uns in der Schule gelernt“, berichtet er: „Erste Fremdsprache ist Englisch, zweite Deutsch oder Französisch.“ Er wählt die Sprache jenes Landes, dessen Kultur, vor allem dessen Musik, er liebt. In den fast drei Stunden muss er nur zwei, drei Mal nach dem richtigen deutschen Wort suchen.

Ptscholkin hat eine anstrengende Anreise hinter sich. Denn sie kann nur auf Umwegen erfolgen: mit dem Auto von St. Petersburg nach Helsinki, von dort mit dem Flugzeug nach Frankfurt, mit dem Zug nach Mannheim, am Bahnhof vom Wirt der „Rose“ Oberflockenbach abgeholt, wo er die knapp 14 Tage über wohnt. Von St. Petersburg nach Oberflockenbach – Welten liegen dazwischen. Dass er überhaupt reisen kann, das verdankt er noch einer Bescheinigung des früheren Präsidenten Boris Jelzin für Künstler.

Ein Vollblutmusiker

Denn früh gehört seine Liebe der Musik. Er absolviert eine Ausbildung zum Pianisten und Dirigenten. In der Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs Anfang der 1990er Jahre entschließt er sich, seine Passion zum Beruf zu machen: Mit handgemalten Plakaten lädt er zur Gründung eines Knabenchors ein. Das ist 1992. Entstanden ist daraus der größte Knabenchor in ganz Russland.

400 Kinder zwischen sechs und 18 Jahren werden hier unterrichtet, in drei Altersklassen. Die höchste, 120 Aktive, bildet den Konzertchor, die besten 40 davon wiederum gehen auf Reisen. Die sind unerlässlich, um die Schule zu finanzieren. Zwar übernimmt die Kommune das Gehalt der Lehrer, aber alles darüber hinaus muss anders reinkommen: durch Konzerte und Elternbeiträge.

„Die meisten Jungs stammen aus armen Familien, ohne Vater“, berichtet Ptscholkin. Dennoch oder gerade deswegen geben die Familien ihr letztes Hemd, um ihre Söhne anzumelden. Denn hier sind sie weg von der Straße, von der berüchtigten Drogenszene St. Petersburgs, lernen nebenbei Disziplin, und das sogar gerne: „Die Chance, ins Ausland zu reisen, bildet für sie eine riesige Motivation“, berichtet der Chorleiter. Zwei bis drei Wochen lang sind sie dann unterwegs, vor allem in der Adventszeit, in die ihr Liedgut so gut passt wie auch in die Weihnachtssendungen von ARD und ZDF.

Bei einem dieser Konzerte, in Wiesbaden, ist die Fürstin Metternich dabei. „Besonders das Lied ,Einsam klingt eine Glocke‘ hat sie begeistert“, erinnert sich Ptscholkin. Sie übernimmt die Schirmherrschaft, gemeinsam mit General Berthold Graf von Stauffenberg. Inzwischen ist sie gestorben: „Vor einigen Tagen haben wir ihr Grab besucht.“

Freundschaft seit 20 Jahren

Bei einem seiner Auftritte, im Frankfurter Kaiserdom, ist auch Volker Schneider dabei. Und der renommierte Dirigent ist von den glockenhellen Stimmen sofort begeistert. Die Folge ist eine Partnerschaft, ja Freundschaft, die seit mehr als 20 Jahren besteht: Von da ab kommt es auch zu gemeinsamen Auftritten mit Vereinen der „Chorgemeinschaft Schneider“, unter anderem in Weinheim, Heddesheim und Neckarau.

Doch seit zwei Jahren geht nichts mehr. Zuerst sucht Corona den Chor heim. „120 Sänger in einem 50 Quadratmeter großen Raum“, erläutert der Chorleiter: „Wenn da einer was hat, dann haben es kurz danach alle.“ Und als sich Corona gerade allmählich abzuschwächen beginnt, da kommt der 24. Februar mit seinen Folgen. Auslandsreisen unmöglich.

Keine Konzertreisen möglich

So bleibt das Engagement des Chors derzeit auf das Inland beschränkt. Während seines jetzigen Aufenthalts in Deutschland ist Ptscholkin dabei, die vielen für die Vorweihnachtszeit 2022 vorgesehenen Konzerte auf 2023 zu verlegen. Politisch äußert sich der Musiker öffentlich nicht.

Karl Lamers bedauert die Situation: „Denn mich fasziniert zweierlei an den Menschen in Russland“, sagt der Ex-Abgeordnete: „die Kultur und die Gastfreundschaft.“ Sie lernt er bereits als Student kennen, später auf offiziellen Reisen im Rahmen der Nato-Gremien: „Damals hat man noch gedacht, gemeinsam mit Russland das gemeinsame Europäische Haus bauen zu können.“ Seit dem 24. Februar sei diese Hoffnung tot. Das bedauert er, auch für die Menschen in Russland selbst. Denn, so ist der weitgereiste Mann überzeugt: „Alle Menschen überall wollen nur eines: in Frieden leben und lieben.“