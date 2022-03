Ärger über erneute Verzögerungen

Er würde sein Amt gerne abgeben, sagt Andreas Well. Nach rund 20 Jahren als BdS-Vorsitzender will er etwas kürzertreten und hat sich auf die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger gemacht. „Es ist ein Generationswechsel fällig“, sagt der 63-Jährige, der plant, diesen „zu forcieren“, denn er findet, dass ein Verein nach so langer Zeit unter derselben Leitung träge wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allerdings: Der Termin für eine Jahreshauptversammlung steht noch nicht fest. Es steht nicht einmal fest, ob diesmal der BdS Hirschberg tagt oder ob noch einmal die getrennten Ortsvereine Leutershausen oder Großsachsen zusammenkommen müssen. Grund dafür ist, dass die Verschmelzung der beiden, die vor über zwei Jahren beschlossen wurde, noch immer nicht im Vereinsregister eingetragen ist. Es ist eine lange Geschichte, die im Februar 2020 nach dem Beschluss, dass es künftig nur noch einen BdS Hirschberg geben soll, ihren Anfang nahm.

Da war das Corona-Virus noch nicht an der Bergstraße angekommen, später zwangen die Restriktionen dazu, für Versammlungen ins Internet auszuweichen. Es waren diese späteren Online-Beschlüsse, die das Amtsgericht/Registergericht monierte; auch ging es um Ersatztermine wegen einer zu geringen Mitgliederzahl, die im Abstand von 14 Tagen hätten stattfinden sollen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beschwerde gegen „Schikane“

Der Verschmelzungsbeschluss vom Dezember 2020 wurde ebenso wenig akzeptiert. „Schikane“, schnaubt Well, der dagegen Beschwerde einlegte. Diesen Januar bekam er Recht: Der 19. Senat des Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe entschied, dass ein Urteil, wonach Online-Versammlungen für Genossenschaften zulässig seien, auch auf diesen Fall angewendet werden könne. Im Februar verwies das Gericht die Sache zurück an das Amtsgericht.

Was hat sich seither getan? „Wenig“, seufzt Well. Es sei ein Einschreiben gekommen, Unterschriften hätten geleistet werden müssen, doch die Registereintragung des BdS Hirschberg sei nach wie vor nicht vollzogen worden.

Außerdem steht noch immer die Entscheidung darüber aus, wer die Kosten des Verfahrens zu tragen hat. Andreas Well ist zwar hochzufrieden, dass das OLG im Sinne der Hirschberger entschieden hat, doch ärgern ihn die erneuten Verzögerungen: „Das ist absolut bürokratisch. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das dermaßen hinzieht.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

So tritt der BdS Hirschberg aktuell noch auf der Stelle. Zumal für ihn nach wie vor nicht geklärt ist, wie sich das Urteil nun auswirkt: Müssen Mitgliederversammlungen nachgeholt werden? Und wenn ja, dann möglicherweise getrennt für beide Ortsvereine? Oder gilt der Beschluss rückwirkend? „Wahlen und Versammlungen nachzuholen, das wäre eine Farce!“

Ein erfreulicheres Thema ist da schon das geplante Sommerfest: Im Juli soll in der Oberen Bergstraße ein Mittelding zwischen „Jazz uff de Gass“ und der „Kulinarischen Meile“ stattfinden – die Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen ist als Symbol für die Verschmelzung der Ortsvereine gedacht.