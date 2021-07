Abba-Hits auf dem Feld

Not macht erfinderisch, das war schon immer so, aber gerade in Corona-Zeiten ist Ideenreichtum noch mehr gefragt. Hermann Reisig, vom Hofcafé Reisig in Großsachsen, wollte Künstlern im Sommer unbedingt die Chance für einen Auftritt geben und hatte die Idee, das seit zehn Jahren bekannte Open Air „Völlisch vun de Roll“ auf dem Reisig-Hof nun direkt hinter die Tabakscheuer aufs freie Feld zu verlegen. „Das Getreidefeld ist im August abgeerntet und bietet sich als Fläche an. Dort können wir dann mindestens so viele Zuschauer empfangen wie früher im Hof und das mit Abständen von 1,5 Metern zwischen den Tischen. Genau das hätten wir nämlich im Hof nicht geschafft. Was eine Veranstaltung für alle Beteiligten unrentabel gemacht hätte“, so Reisig. Er ist ein begeisterter Konzertsänger und hat mit „Abba Explosion“ eine Tribute-Band erlebt und – eigentlich schon für letztes Jahr – engagiert, die in der Region schon viele tolle Abba-Abende abgeliefert hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Franz Kain, selbst schon mehrfach „auf der Roll“, also auf der Traktor-Anhänger-Bühne im Hof aufgetreten, fand die Idee super und machte sich seinerseits mit seiner Agentur VoiceArt auf die Suche nach zusätzlichen Künstlern, damit sich der ganze Aufbau vor allem in technischer Hinsicht auch lohnt. „Wenn schon, denn schon und deshalb haben wir das Ganze auch bewusst als Stoppelacker-Festival ausgebaut.“

Franz Kain am 13. August

Auch Franz Kain tritt beim Stoppelacker-Festival auf. © Theater Mobile

Am Freitag, 13. August, macht Franz Kain selbst den Auftakt und spielt nach zehnmonatiger Zwangspause sein aktuelles Programm „Kain Allein Daheim 2 - Das große Ausmisten“. Am Samstag, 14. August gibt es dann die größten Hits der schwedischen Popgruppe Abba: Die Formation „Abba Explosion“ wird einen Ohrwurm nach dem anderen ertönen lassen.

Noch fetziger geht es eine Woche später am Freitag, 20. August, auf der Trailerbühne zu. „History of Rock ‘n‘Roll“ heißt das Programm von Running Five. Das ist die Band um Leadsänger Robert Führer, der sich auch als Elvis-Interpret einen Namen in ganz Deutschland gemacht hat. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2