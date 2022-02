68 000 Euro für die Sanierung

Darüber wird sich die katholische Kirchengemeinde Leutershausen freuen. Denn sie muss die 115 Jahre alte Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist dringend außen sanieren. Dafür hat der Gemeinderat jetzt einstimmig einen Zuschuss über knapp 68 000 Euro bewilligt. Die Außensanierung kostet 910 000 Euro. Die Pfälzer Katholische Kirchenschaffnei in Heidelberg übernimmt mit rund 455 000 Euro 50 Prozent der Kosten. Der Zuschuss der Denkmalpflege Baden-Württemberg steht noch nicht fest. Der Eigenanteil der Leutershausener Kirchengemeinde liegt bei derzeit 455 000 Euro.

In den vergangenen Jahren sind vermehrt Schäden an dem Gotteshaus aufgetreten, die bereits zu Wasserschäden im Kircheninnern führten und wegen der Gefahr abplatzender und herabfallender Stein-, Putz- und Dachziegelteile unbedingt durch eine Sanierung beseitigt werden müssen. Unter anderem werden im Zuge der Maßnahme defekte Dachziegel, die nach historischen Formen angefertigt werden müssen, ersetzt, der Wasserablauf vom Dach erneuert sowie defekte Sandsteine ausgetauscht. Auch der Außenputz sowie der Blitzableiter werden bei der Sanierung erneuert.

Der Gemeinderat gibt einen Zuschuss für die Wallfahrtskirche. © Marcus Schwetasch

Als Beginn der Sanierungsarbeiten ist der 1. März vorgesehen. Bis vor wenigen Wochen ging die Kirchengemeinde von Kosten in Höhe von 700 000 Euro aus. Die nachträglich festgestellten Schäden an Sandsteinen des Turms, ein angepasstes und nachhaltigeres Sanierungskonzept und aktuell gestiegene Preise für Holz und Kupfer führten zu Mehrkosten von 209 000 Euro.

Viel Geld für den Kanal

Der Gemeinderat befürwortete ferner die Sanierung von Straße und Kanal in der Hauptstraße zwischen Fenchel- und Raiffeisenstraße. Aufgrund des belasteten Bodenmaterials kostet die Maßnahme 200 000 Euro mehr. Jetzt sind etwa 1,1 Millionen Euro zu bezahlen.

GLH-Gemeinderat Jürgen Steinle erachtete die Maßnahme als sinnvoll, fragte zugleich aber nach, ob die Kommune bei der Kanalsanierung möglicherweise mehr Tempo aufnehmen müsste. „Schaffen wir das, jedes Jahr eine Straße zu sanieren?“, wollte er von Bürgermeister Ralf Gänshirt wissen. „Ja, man kann mehr machen. Aber das, was wir machen, ist auskömmlich. Wir sind seit Jahren vorbildlich unterwegs“, sagte Gänshirt.

CDU-Fraktionssprecher Christian Würz regte noch an, die Anwohner bei den Planungen mit ins Boot zu nehmen und über die Bauarbeiten zu informieren. „Das haben wir auf der Agenda“, entgegnete der Rathauschef. Zustimmung gab es auch für weitere Mittel über 275 000 Euro für den Kanalbau. In elf Straßen sind Maßnahmen vorgesehen. Dies sind in Großsachsen die Ahorn-, Lessing-, Mörike-, Pestalozzi- und Ulmenstraße sowie in Leutershausen der Adalbert-Stifter-Ring, der Brombeer- und Kastanienweg, die Haupt- und Hermann-Löns-Straße sowie die Straßen Im Hefen. hr