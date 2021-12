6500 Euro fließen an das Olympia

„Das Kino hat seinen Namen von den Olympischen Spielen“, sagt Thomas Götz und löst damit ungläubiges Staunen aus. Tatsächlich, nickt der Kassier des Fördervereins, habe die frühere Besitzerin berichtet, dass der Name Olympia in Zusammenhang mit den Spielen 1952 in Oslo und Helsinki stehe. Es ist ein neues Detail zur Historie von Hirschbergs kleinem Lichtspielhaus, doch bekommt man das an diesem Vormittag eher am Rande mit. Denn die Hauptperson ist Angela Holzschuh, die als 600. Vereinsmitglied willkommen geheißen wird. Vorsitzende Wiebke Dau-Schmidt hat eine Gratis-Jahreskarte sowie zwei Flaschen Secco mitgebracht, und Holzschuh ist ganz gerührt über so viel Aufmerksamkeit. Im Sommer habe sie sich eine Beitrittserklärung mitgenommen und nach der Vorstellung des Films „Kaiserschmarrndrama“ abgegeben, berichtet sie.

„Seit Jahren komme ich immer wieder her, denn ich mag kleine, schnuckelige Kinos lieber als diese Riesendinger“, sagt der Kino-Fan; mit Familie oder Freunden schaut sie sich hier Filme an, genießt kleine Fluchten aus dem Alltag – mit dabei ist oft auch ihre Mutter, die in Ilvesheim lebt.

Große Solidarität

Ohnehin bemerken die Verantwortlichen einen starken Trend, dem Kino durch Beitritt auch in den aktuell schweren Zeiten Solidarität zu zeigen. Sie sind beeindruckt von der großen Spendenbereitschaft: 6500 Euro kamen im Verlauf der Pandemie zusammen. Immerhin, dieser Zusammenhalt passt ja auch zum olympischen Gedanken: dass Dabeisein nämlich alles ist. ksm