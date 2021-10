500 Gratis-Obstbäume für Heidelberger Bürgerinnen und Bürger

Heidelberg. Das Umweltamt der Stadt Heidelberg vergibt ab Montag, 25. Oktober, bis Freitag, 12. November, insgesamt 500 Obstbäume an Heidelberger Bürgerinnen und Bürger. Im Rahmen einer Aktion für den Klimaschutz soll das Stadtklima und die Artenvielfalt im Stadtgebiet gefördert werden. Zur Auswahl stehen Apfelbäume, Birnbäume, Kirschbäume und Pflaumenbäume, die als zusätzlicher Lebensraum für Insekten und Vögel im eigenen Garten gepflanzt werden sollen, so die Stadt Heidelberg. Bei einigen der fünf teilnehmenden Gärtnereien gibt es auch Quitten- oder Mirabellenbäume. Es handeln sich dabei um sogenannte Halbstämme oder Buschbäume, welche insgesamt nicht so groß und hoch werden, sodass sie für Stadtgärten gut geeignet sind.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die an der Aktion teilnehmen möchten, können sich ab Donnerstag, 21. Oktober 2021, unter www.natuerlich.heidelberg.de für einen Wunschbaum und eine Wunschgärtnerei bewerben. Es ist unbedingt ein Alternativwunsch anzugeben, da jede Baumsorte nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung steht. Bewerbungsschluss ist am Donnerstag, 11. November 2021, um 12 Uhr.

„Wir wollen mit dieser Aktion unsere Stadt ökologisch aufwerten, die Biodiversität im Stadtgebiet und in den Heidelberger Gärten fördern und einen Beitrag gegen den Klimawandel leisten“, betont Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner. Für die Aktion stellt die Stadt im Rahmen des Heidelberger Klimaschutzaktionsplans rund 14.000 Euro bereit.