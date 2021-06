2,9 Prozent teurer

Klimaschutz und Lärmschutz sind die beiden wichtigsten Themen der öffentlichen Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag (20 Uhr/Alte Turnhalle Großsachsen). Es geht aber auch um das Betreuungsangebot in Krippen und Kindergärten. Eltern werden ab September voraussichtlich mehr für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen müssen.

Klimaschutz ist keine freiwillige Angelegenheit mehr, sondern wird zur kommunalen Pflichtaufgabe. Ursprünglich wollte die Gemeinde ein Klimaschutzkonzept mit eigenem Personal zusammen mit der KliBA erstellen. Die Förderbedingungen des Bundes haben sich jedoch verändert. Zuschüsse gibt es jetzt nur noch, wenn ein kommunaler Klimaschutzmanager eingestellt wird, dessen Aufgabe es sein wird, ein Konzept zu erstellen und es umzusetzen. Die Personalstelle wird in den ersten beiden Jahren mit 75 Prozent, in den folgenden zwei bis drei Jahren mit 50 Prozent gefördert. Die Verwaltung rechnet mit selbst zu tragenden Kosten in Höhe von 43 000 Euro in den ersten beiden Jahren – deutlich mehr als jene 10 000 Euro, die in diesem Jahr für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes eingeplant waren. Der Gemeinderat entscheidet über die Planstelle und den Förderantrag.

Lärmschutzplan vor Zustimmung

In die vorerst letzte Runde geht die Fortschreibung des Lärmschutzkonzepts, das Hirschberg mit Schriesheim und Dossenheim bei der Firma Modus Consult in Auftrag gegeben hat. Die Entwürfe des Planwerks wurden zwischen Januar und April öffentlich ausgelegt und den Behörden zur Stellungnahme vorgelegt. Drei Bürger und sieben Behörden haben sich geäußert. Deren Stellungnahmen wird der Gemeinderat abwägen, dann kann der Plan verabschiedet werden. Im Konzept werden Tempolimits und Straßensanierungen gefordert. Mittel- bis langfristig sollen die Landstraße in Großsachsen zwischen den Einmündungen Hohensachsener und Lobdengaustraße sowie die B3 in Leutershausen zwischen Heddesheimer und Goethestraße mit lärmoptimiertem Asphalt saniert werden.

Der Gemeinderat beschäftigt sich auch mit der Situation der Kinderbetreuung im Ort. Die Gemeinde legt dazu den Kindergartenbedarfsplan vor. Aktuell scheinen die Plätze zu reichen. Eltern müssen sich ab September auf höhere Beiträge einstellen. Die konfessionellen Träger der Kindergärten wollen nach Information der Gemeinde ihre Beiträge um 2,9 Prozent erhöhen – so lautet die Empfehlung von Kirchen und kommunalen Landesverbänden. maz

