Ein Licht am Himmel, das im klaren Blau verschwimmt – mehr ist nicht zu sehen auf der Leinwand, aber der Blick wird automatisch angezogen von dem strahlenden Farbton. Carla Hartmann hat das Bild gemalt, das in einem Klassenzimmer der Alten Schule an der Wand lehnt. Es ist einer ihrer Beiträge zur Ausstellung Hirschberger Künstler, die ab September in Großsachsen gezeigt wird.

Nachdem

...