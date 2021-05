Zwölfjährige angefasst

Heidelberg. Ein bisher unbekannter Mann hat am Donnerstagnachmittag in einer Straßenbahn im Heidelberger Stadtteil Neuenheim ein zwölfjähriges Mädchen sexuell belästigt. Wie die Polizei erst am Samstag mitteilte, war das Mädchen gegen 16.45 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 5 auf dem Nachhauseweg. Neben ihr saß ein etwa 25-jähriger Mann, der sie zunächst am Oberschenkel berührte. Anschließend streichelte er sich über der Hose im Intimbereich. Das Mädchen forderte ihn auf, damit aufzuhören, was dieser allerdings ignorierte.

Daraufhin stand die 12-Jährige auf und stieg an der Haltestelle Brückenstraße aus der Bahn aus. Der Unbekannte folgte dem Mädchen bis zu deren Wohnanschrift. Der Mann sei erst verschwunden, nachdem das Mädchen das Haus betreten hatte. Der Mann ist nach ihrer Beschreibung etwa 1,70 Meter groß und hat eine sehr dunkle Hautfarbe. Er ist schlank, aber muskulös. Er hat schwarze Haare, die zu sehr vielen kleinen Zöpfen geflochten sind. Weil er eine Maske trug, konnte das Mädchen nicht das ganze Gesicht beschreiben. Gemerkt hat sie sich aber die buschigen Augenbrauen. Die Polizei sucht Zeugen unter der Telefonnummer 0621/174 44 44. sal