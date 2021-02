Rhein-Neckar. In drei der vier GRN-Kliniken des Rhein-Neckar-Kreises sind am Wochenende Mutationen des Coronavirus festgestellt worden. Dies meldete die Pressestelle der Gesundheitszentren am Montagabend. Betroffen seien sieben Patienten und fünf Mitarbeiter. In Sinsheim seien drei Patienten und drei Mitarbeiter mit noch nicht näher bezeichneten Varianten infiziert, in Weinheim drei Patienten und zwei Mitarbeiter mit der britischen Mutante, in Schwetzingen liege ein Corona-Patient mit der südafrikanischen Variante auf der Intensivstation. Aus Eberbach seien keine Mutanten bekannt. Um eine Vermischung der Varianten zu vermeiden, würden die Schutzmaßnahmen verstärkt. So müssen nun alle Mitarbeiter FFP2-Masken tragen, nicht nur in kritischen Bereichen. Patienten mit Virus-Mutanten werden räumlich getrennt von anderen Covid-Patienten untergebracht und – sofern möglich – von bereits geimpftem Personal betreut. bjz