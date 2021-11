Vielleicht muss man in Provinz wirklich die Band der Stunde sehen, genauer gesagt: Eine Band, die in und mit ihrer Musik ungeheure Lebensenergie entfesselt, sich aber zugleich empfindsam und mitfühlend zeigt. Das manifestiert sich exemplarisch in einem Song, den die Indie-Pop-Formation über die vergangenen beiden Jahre geschrieben habe, wie Sänger Vincent Waizenegger beim Konzert in der

...