Zweite Impfaktion am Sonntag im Heidelberger Zoo

Heidelberg. Sich gegen das Coronavirus immunisieren lassen beim Zoobesuch: Das ist am Sonntag, 8. August, von 9 bis 17 Uhr zum zweiten Mal möglich. Verimpft werden Biontech sowie Johnson & Johnson – bei Letzterem ist nur eine einmalige Impfung notwendig. Die frisch Geimpften haben zudem bei einer Verlosung die Möglichkeit, einen Zoobesuch hinter den Kulissen mitzuerleben.

Rund 100 Menschen ließen sich bei der ersten Impfaktion des DRK im Zoo das Vakzin verabreichen. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die erste Aktion so gut angenommen wurde“, sagt Zoodirektor Klaus Wünnemann. Der Zoo Heidelberg sei ein Ausflugsziel für alle Generationen und gerade in den Sommerferien besitze er einen großen Einzugsbereich: „Daher unterstützen wir die Impfkampagne gerne und sind am Sonntag wieder dabei – damit möglichst viele Menschen über den Sommer geimpft werden können.“ miro